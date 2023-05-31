«Было бы противно с ними соревноваться». Украинская гимнастка поддержала решение бойкотировать соревнования, в которых участвуют россияне и белорусы 31 мая, 11:45 Сборная Украины в групповых упражнениях (Фото:НОК)

Художественная гимнастка Ева Мелещук прокомментировала идею игнорирования соревнований из-за возвращения на них спортсменов из недружественных стран.

Международная федерация гимнастики (FIG) продолжила отстранение стран-агрессорок от соревнований из-за полномасштабной войны против Украины. Однако в марте 2023 года Международный олимпийский комитет обнародовал новые рекомендации по допуску россиян и белорусов, в которых посоветовал вернуть к соревнованиям спортсменов из этих стран в нейтральном статусе.

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Президент FIG Моринари Ватанабе, который выражал поддержку Украине, заявил, что готов прислушаться к этим рекомендациям.

«Я понимаю и поддерживаю позицию Украины в политическом плане. Но спорт независим от политики. Спорт должен стремиться к миру, даже когда правительства и солдаты воюют. Это миссия спорта»,— сказал Ватанабе.

Украинская гимнастка Мелещук была шокирована решением FIG и заявила, что поддерживает решение бойкотировать соревнования.

«Я много думала об этом и понимаю, что трудно принять правильное решение. С одной стороны, мы — спортсмены. Мы должны бороться, доказывать, выигрывать, потому что мы готовимся, работаем ради этого. А, с другой, когда в стране идет война, я просто не представляю, как можно с этими людьми выходить вместе на один ковер, стоять на одном пьедестале, даже здороваться и разговаривать. Когда они выходят на парады с „зедками“, поддерживают войну… Понимаю, что это невозможно, и считаю, что все-таки наше правительство приняло правильное решение. Если бы была такая ситуация в нашем виде спорта, я бы не пошла соревноваться с этими спортсменками», — рассказала Ева Суспільне Спорт.

Ранее народный депутат Жан Беленюк заявил, что украинские спортсмены будут смотреть Олимпиаду по ТВ.