Без грандов и с двумя дебютантами. Украина узнала соперников на Евро-2026 по футзалу
Участие в жеребьевке принял легендарный Рикардиньо (Фото: УЕФА)
В Каунасе состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футзалу 2026 года.
Сборная Украины во время жеребьевки была в первой корзине и сыграет в группе B с Чехией, Арменией и Литвой.
Следует отметить, что Армения и Литва — дебютанты ЧЕ.
В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Евро-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля. Матчи турнира состоятся в трех странах — Латвии, Литве и Словении.
Для Украины это уже двенадцатое участие в финальной части футзального Евро. Наивысшим достижением остаются серебряные медали в 2001 и 2003 годах. На предыдущем турнире в 2022 году «сине-желтые» остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.
Результаты жеребьевки:
Группа A: Франция, Хорватия, Латвия, Грузия
Группа B: Украина, Чехия, Армения, Литва
Группа C: Испания, Словения, Беларусь, Бельгия
Группа D: Португалия, Италия, Польша, Венгрия
