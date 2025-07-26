Уникальная победа. Украинец стал чемпионом Европы по современному пятиборью

26 июля, 08:58
Поделиться:
Юрий Ковальчук завоевал историческое золото на Евро-2025 (Фото: instagram.com/modern_pentathlon_ukraine)

Юрий Ковальчук завоевал историческое золото на Евро-2025 (Фото: instagram.com/modern_pentathlon_ukraine)

В Мадриде завершилось континентальное первенство по современному пятиборью. В финале золотую медаль завоевал 23-летний Юрий Ковальчук.

Читайте также:
Украинка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию — видео

Львовянин набрал 1588 баллов, опередив представителей Венгрии и Франции. До этого Юрий торжествовал в полуфинале группы B, продемонстрировав готовность бороться за высшие награды.

Реклама

Кстати, впервые в истории спортсмен из Украины одержал победу на Евро после внедрения новых правил.

Напомним, современное пятиборье с 2025 года имеет обновленный формат: вместо конкуров — полоса препятствий, а фехтование происходит только в основном раунде по олимпийской системе.

Ранее мы писали, что Магучих оригинально ответила на хейт фанатов, добавив фразу Усика.

А украинская чемпионка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения ЧМ-2025 по фехтованию.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Фехтование Бег НОК Украины Золотая медаль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies