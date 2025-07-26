Уникальная победа. Украинец стал чемпионом Европы по современному пятиборью

В Мадриде завершилось континентальное первенство по современному пятиборью. В финале золотую медаль завоевал 23-летний Юрий Ковальчук.

Львовянин набрал 1588 баллов, опередив представителей Венгрии и Франции. До этого Юрий торжествовал в полуфинале группы B, продемонстрировав готовность бороться за высшие награды.

Кстати, впервые в истории спортсмен из Украины одержал победу на Евро после внедрения новых правил.

Напомним, современное пятиборье с 2025 года имеет обновленный формат: вместо конкуров — полоса препятствий, а фехтование происходит только в основном раунде по олимпийской системе.

