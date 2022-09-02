Украина победила Великобританию в стартовом матче Евробаскета-2022 — видео 2 сентября, 18:16 Михайлюк (слева) стал самым результативным игроком матча (Фото:ФБУ)

Сборная Украины по баскетболу переиграла команду Великобритании в первом туре чемпионата Европы 2022 года.



Сине-желтые выиграли поединок, который состоялся в итальянском Милане, с разницей почти в 30 очков — 90:61.

Самым результативным игроком украинской сборной стал Святослав Михайлюк, в активе которого 17 очков, 5 подборов, 4 передачи.

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Следующий матч победитель сыграет против команды Эстонии 3 сентября.

Украина — Великобритания — 90:61

Украина: Михайлюк (17 + 5 подборов, 4 передачи), Лэнь (13 + 6 подборов), Близнец (10 + 4 подбора + 5 передач), Лукашов (8 + 4 подбора + 5 передач), Пустовой (8 + 5 подборов), Бобров (7+4 подбора), Сидоров (7), Санон (6+3 подбора), Герун (5+4 подбора), Зотов (3+3 передачи), Скапинцев (0+2 подбора), Ткаченко (0).

Сборная Украины попала в группу D, где помимо Великобритании и Эстонии также выступают Греция, Италия и Хорватия.

Сборная Украины вышла на Евробаскет с первого места группы F квалификации после победы над Венгрией со счетом 97:63.



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