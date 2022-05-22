В драматичном финале определился чемпион баскетбольной Евролиги — видео 22 мая, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Эфес во второй раз стал чемпионом Евролиги (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Стамбульский Анадолу Эфес победил мадридский Реал в финале баскетбольной Евролиги и во второй раз кряду стал победителем турнира.

Реал выиграл первую четверть с преимуществом в одно очко, а к большому перерыву увеличил свое преимущество до пяти баллов.

В третьей четверти Анадолу Эфесу удалось сократить разрыв в счете до двух очков, а в заключительной партии турецкий клуб сумел вырвать победу — 58:57.

Видео дня

Финал

Реал — Анадолу Эфес 57:58 (15:14, 19:15, 8:11, 15:18)

Бронзовые награды завоевала Барселона, победившая в матче за третье место Олимпиакос.

Матч за третье место

Барселона — Олимпиакос 84:74 (20:18, 25:20, 17:18, 22:18)



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В турнире принимали участие российские клубы, однако после начала войны в Украине они были отстранены от еврокубков до конца сезона-2021/22.

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