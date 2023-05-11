Определились финалисты самого престижного баскетбольного турнира Европы
По пути к решающему матчу Реал сыграет с Барселоной (Фото:euroleaguebasketball.net)
Стали известны участники финала четырех Евролиги — самого престижного клубного турнира Европы.
Последними участниками стали Монако и Реал, которые в четвертьфинале выбили Маккаби и Партизан соответственно.
Они присоединились к Барселоне и Олимпиакосу, ранее завоевавшим путевки в финал. Каталонцы победили Жальгирис, а греки были сильнее Фенербахче.
В финале четырех соперником Реала Буде Барселона, а Монако встретится с Олимпиакосом.
Финал четырех Евролиги-2023 пройдет в литовском Каунасе. Первые матчи пройдут 19 мая. Золото Евролиги разыграют 21 мая.
Ранее сообщалось, что баскетболисты Реала и Партизана устроили жестокую драку в матче Евролиги.