Определились финалисты самого престижного баскетбольного турнира Европы 11 мая, 11:12 По пути к решающему матчу Реал сыграет с Барселоной (Фото:euroleaguebasketball.net)

Стали известны участники финала четырех Евролиги — самого престижного клубного турнира Европы.

Последними участниками стали Монако и Реал, которые в четвертьфинале выбили Маккаби и Партизан соответственно.

Они присоединились к Барселоне и Олимпиакосу, ранее завоевавшим путевки в финал. Каталонцы победили Жальгирис, а греки были сильнее Фенербахче.

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В финале четырех соперником Реала Буде Барселона, а Монако встретится с Олимпиакосом.

Фото: euroleaguebasketball.net

Финал четырех Евролиги-2023 пройдет в литовском Каунасе. Первые матчи пройдут 19 мая. Золото Евролиги разыграют 21 мая.

Ранее сообщалось, что баскетболисты Реала и Партизана устроили жестокую драку в матче Евролиги.