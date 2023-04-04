Без россиян и белорусов. Президент Польши получил огонь мира к Европейским играм-2023
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)
Президент Польши Анджей Дуда получил в Риме огонь мира. Его зажгут 21 июня по случаю открытия Европейских игр-2023 в Кракове.
Об этом сообщает PAP.
В Кракове начнутся Европейские игры-2023, что станет первым таким крупным спортивным соревнованием в Польше с 2012 года. В предыдущие годы игры проходили в Баку и Минске, но в настоящем году участие в них не примут спортсмены из России и Беларуси.
«Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что игры пройдут без участия представителей России, которая начала войну в Украине, и белорусов, чей режим ее поддерживает», — отметил Дуда.
Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тысяч спортсменов из 48 стран.
Организаторы Европейских игр, которые пройдут в Кракове, нашли решение, как обойти рекомендации МОК. Они не могут запретить участвовать россиянам и белоруссам в соревнованиях. Зато могут спортсменов не пустить в страну.
Что такое Европейские игры? Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Попросту говоря, континентальная Олимпиада.
Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. На них будут разыграны награды в 26 видах спорта. В 19 дисциплинах пройдет квалификация на Олимпиаду-2024. Всего планируется участие 7 тысяч спортсменов из 48 стран.
Кстати, на Играх-2019 сборная Украины заняла третье общекомандное место, завоевав 52 медали — 16 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.
Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Томас Бах служит интересам России.