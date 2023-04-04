Без россиян и белорусов. Президент Польши получил огонь мира к Европейским играм-2023 4 апреля, 07:09 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда получил в Риме огонь мира. Его зажгут 21 июня по случаю открытия Европейских игр-2023 в Кракове.

Об этом сообщает PAP.



В Кракове начнутся Европейские игры-2023, что станет первым таким крупным спортивным соревнованием в Польше с 2012 года. В предыдущие годы игры проходили в Баку и Минске, но в настоящем году участие в них не примут спортсмены из России и Беларуси.

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«Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что игры пройдут без участия представителей России, которая начала войну в Украине, и белорусов, чей режим ее поддерживает», — отметил Дуда.

Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тысяч спортсменов из 48 стран.

Организаторы Европейских игр, которые пройдут в Кракове, нашли решение, как обойти рекомендации МОК. Они не могут запретить участвовать россиянам и белоруссам в соревнованиях. Зато могут спортсменов не пустить в страну.

Что такое Европейские игры? Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Попросту говоря, континентальная Олимпиада.



Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. На них будут разыграны награды в 26 видах спорта. В 19 дисциплинах пройдет квалификация на Олимпиаду-2024. Всего планируется участие 7 тысяч спортсменов из 48 стран.



Кстати, на Играх-2019 сборная Украины заняла третье общекомандное место, завоевав 52 медали — 16 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Томас Бах служит интересам России.