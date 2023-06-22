Олимпийская лицензия: Костевич завоевала бронзу на Европейских играх-2023
Елена Костевич (Фото:НОК Украины)
Украинка спортсменка Елена Костевич выиграла бронзу Европейских игр-2023.
Украинка стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).
Европейские игры
Пневматический пистолет, 10 м
Женщины
- Камиль Йедржеевски (Франция) — 253.3
- Клаудия Брес (Польша) — 252.8
- Елена Костевич (Украина) — 252.0
Отметим, что результат Костевич принес Украине еще одну олимпийскую лицензию в этом виде спорта.
На данный момент Украина завоевала уже 9 лицензий на Олимпиаду 2024 года в Париже: 5 — в плавании, 4 — в стрельбе.
Ранее сообщалось, что украинские байдарочники выиграли второе золото на Европейских играх-2023.