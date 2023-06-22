Олимпийская лицензия: Костевич завоевала бронзу на Европейских играх-2023 22 июня, 17:24 Елена Костевич (Фото:НОК Украины)

Украинка спортсменка Елена Костевич выиграла бронзу Европейских игр-2023.

Украинка стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

Европейские игры

Пневматический пистолет, 10 м

Женщины

Камиль Йедржеевски ( Франция) — 253.3 Клаудия Брес ( Польша) — 252.8 Елена Костевич ( Украина) — 252.0

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Отметим, что результат Костевич принес Украине еще одну олимпийскую лицензию в этом виде спорта.

На данный момент Украина завоевала уже 9 лицензий на Олимпиаду 2024 года в Париже: 5 — в плавании, 4 — в стрельбе.

Ранее сообщалось, что украинские байдарочники выиграли второе золото на Европейских играх-2023.