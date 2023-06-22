Украинские байдарочники выиграли второе золото на Европейских играх-2023
Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинские гребцы Олег Кухарик и Игорь Трунов выиграли заплыв в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Наши парни отобрались в финал после квалификации.
В решающем заплыве они обошли представителей Германии и Сербии, которые стали вторыми и третьими.
Европейские игры
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойки, 500 метров
Мужчины
- Украина (Олег Кухарик/ Игорь Трунов) — 1.28,928
- Германия — 1.29,825
- Сербия — 1.29,855
В Европейских играх-2023 принимают участие около 7 тысяч атлетов из 48 стран — без представителей России и Беларуси. Всего будет разыграно 253 комплекта наград.
Отметим, что для Украины это вторая медаль на Европейских играх-2023. Первое золото выиграли Людмила Лузан и Валерия Терета.