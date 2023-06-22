Украинские байдарочники выиграли второе золото на Европейских играх-2023 22 июня, 16:20 Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинские гребцы Олег Кухарик и Игорь Трунов выиграли заплыв в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Наши парни отобрались в финал после квалификации.

В решающем заплыве они обошли представителей Германии и Сербии, которые стали вторыми и третьими.

Европейские игры

Гребля на байдарках и каноэ

Каноэ-двойки, 500 метров

Мужчины



Видео дня

Украина ( Олег Кухарик/ Игорь Трунов) — 1.28,928 Германия — 1.29,825 Сербия — 1.29,855

В Европейских играх-2023 принимают участие около 7 тысяч атлетов из 48 стран — без представителей России и Беларуси. Всего будет разыграно 253 комплекта наград.

Отметим, что для Украины это вторая медаль на Европейских играх-2023. Первое золото выиграли Людмила Лузан и Валерия Терета.