Украинские байдарочники выиграли второе золото на Европейских играх-2023

22 июня, 16:20
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Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинские гребцы Олег Кухарик и Игорь Трунов выиграли заплыв в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Наши парни отобрались в финал после квалификации.

В решающем заплыве они обошли представителей Германии и Сербии, которые стали вторыми и третьими.

Европейские игры
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойки, 500 метров
Мужчины

Видео дня

  1. Украина (Олег Кухарик/ Игорь Трунов) — 1.28,928
  2. Германия — 1.29,825
  3. Сербия — 1.29,855

В Европейских играх-2023 принимают участие около 7 тысяч атлетов из 48 стран — без представителей России и Беларуси. Всего будет разыграно 253 комплекта наград.

Отметим, что для Украины это вторая медаль на Европейских играх-2023. Первое золото выиграли Людмила Лузан и Валерия Терета.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Европейские Игры

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