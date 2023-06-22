Украина выиграла первое золото на Европейских играх-2023 — видео 22 июня, 16:04 Терета и Лузан (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Сборная Украины открыла счет наградам на Европейских играх, которые стартовали в Кракове. Наша команда завоевала золотые медали на гребном канале.



Чемпионками Европейских игр стали Людмила Лузан и Валерия Терета.

Украинки выиграли финальный заплыв среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Что такое Европейские игры? Это крупнейшие соревнования континента, где будут разыграны медали как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта. В ЕИ-2023 принимают участие около 7 тысяч атлетов из 48 стран (кроме России и Беларуси). Всего будет разыграно 253 комплекта наград.

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Напомним, что Суспільне Спорт — эксклюзивний транслятор Европейских игр в Украине. Смотреть соревнования можна в прямых трансляциях на сайте Суспільне Спорт, а также на региональных телеканалах Суспільного.