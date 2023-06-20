Европейские игры: 5 важных вопросов о главных соревнованиях года 20 июня, 10:45 Талисманы Европейских игр (Фото:European Games Kraków-Małopolska 2023)

С 21 июня по 2 июля в Польше, пройдут крупнейшие европейские соревнования, где будут разыграны медали, как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



К старту соревнований мы подготовили мини-гид для болельщиков.

1. Какие виды спорта будут представлены на ЕИ-2023?

В программу соревнований вошли такие виды спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, дзюдо, стрельба из лука, артистическое плавание, легка атлетика, пляжный гандбол, пляжный футбол, брейкинг, каноэ-слалом, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт (маунтенбайк и BMX), прыжки в воду, фехтование, каратэ, кикбоксинг, современное пятиборье, тайский бокс, падел, регби-7, стрельба пулевая и стендовая, прыжки с трамплина, скалолазание, настольный теннис, тхеквондо, текбол, триатлон.

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2. Кто и сколько медалей разыграет?

В соревнованиях примут участие около 7 тысяч атлетов из 48 стран. Россия и Беларусь недопущены к Европейским играм.

Всего будет разыграно 253 комплекта наград.

Медаль Игр-2023 / Фото: European Games Kraków-Małopolska 2023

3. Когда будут финалы?

22 июня. Пляжный гандбол

22 июня. Велоспорт, BMX

22−23 июня. Карате

22−24 июня. Гребля на байдарках и каноэ

22−25 июня. Скалолазание

22−25 июня. Артистическое плавание

22−28 июня. Прыжки в воду

22 июня — 2 июля. Стрельба (пулевая и стендовая)

23−25 июня. Легкая атлетика

23−26 июня. Тхеквондо

24 июня. Баскетбол 3х3

24−25 и 28−29 июня. Стрельба из лука

25 июня. Падел

25 июня. Велоспорт, маунтенбайк

25−30 июня. Фехтование

26−27 июня и 1 июля. Настольный теннис

27 июня. Тайский бокс

27 июня. Регби-7

27 июня. Брейкинг

27−28 июня и 1 июля. Триатлон

27 июня — 1 июля. Прыжки с трамплина

28 июня — 1 июля. Текбол

29 июня и 1 июля. Современное пятиборье

29 июня — 2 июля. Веслувальний слалом

1 июля. Пляжный футбол

1 июля. Дзюдо

1−2 июля. Бокс

1−2 июля. Бадминтон

2 июля. Кикбоксинг

3. Кто поедет от Украины?

Нашу страну на Европейских играх будет представлять солидная делегация — 263 атлета. Они будут соревноваться в 27 дисциплинах.

В числе участников звезды мирового спорта — Дарья Белодед (дзюдо), Марина Бех-Романчук (легкая атлетика), Александр Хижняк (бокс), Анжелика Терлюга (каратэ), Елена Костевич (пулевая стрельба)…

5. Где смотреть ЕИ-2023?

Суспільне Спорт — эксклюзивний транслятор Европейских игр в Украине. Смотреть соревнования можна в прямых трансляциях на сайте Суспільне Спорт, а также на региональных телеканалах Суспільного.