Европейские игры: 5 важных вопросов о главных соревнованиях года
Талисманы Европейских игр (Фото:European Games Kraków-Małopolska 2023)
С 21 июня по 2 июля в Польше, пройдут крупнейшие европейские соревнования, где будут разыграны медали, как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
К старту соревнований мы подготовили мини-гид для болельщиков.
1. Какие виды спорта будут представлены на ЕИ-2023?
В программу соревнований вошли такие виды спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, дзюдо, стрельба из лука, артистическое плавание, легка атлетика, пляжный гандбол, пляжный футбол, брейкинг, каноэ-слалом, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт (маунтенбайк и BMX), прыжки в воду, фехтование, каратэ, кикбоксинг, современное пятиборье, тайский бокс, падел, регби-7, стрельба пулевая и стендовая, прыжки с трамплина, скалолазание, настольный теннис, тхеквондо, текбол, триатлон.
2. Кто и сколько медалей разыграет?
В соревнованиях примут участие около 7 тысяч атлетов из 48 стран. Россия и Беларусь недопущены к Европейским играм.
Всего будет разыграно 253 комплекта наград.
3. Когда будут финалы?
22 июня. Пляжный гандбол
22 июня. Велоспорт, BMX
22−23 июня. Карате
22−24 июня. Гребля на байдарках и каноэ
22−25 июня. Скалолазание
22−25 июня. Артистическое плавание
22−28 июня. Прыжки в воду
22 июня — 2 июля. Стрельба (пулевая и стендовая)
23−25 июня. Легкая атлетика
23−26 июня. Тхеквондо
24 июня. Баскетбол 3х3
24−25 и 28−29 июня. Стрельба из лука
25 июня. Падел
25 июня. Велоспорт, маунтенбайк
25−30 июня. Фехтование
26−27 июня и 1 июля. Настольный теннис
27 июня. Тайский бокс
27 июня. Регби-7
27 июня. Брейкинг
27−28 июня и 1 июля. Триатлон
27 июня — 1 июля. Прыжки с трамплина
28 июня — 1 июля. Текбол
29 июня и 1 июля. Современное пятиборье
29 июня — 2 июля. Веслувальний слалом
1 июля. Пляжный футбол
1 июля. Дзюдо
1−2 июля. Бокс
1−2 июля. Бадминтон
2 июля. Кикбоксинг
3. Кто поедет от Украины?
Нашу страну на Европейских играх будет представлять солидная делегация — 263 атлета. Они будут соревноваться в 27 дисциплинах.
В числе участников звезды мирового спорта — Дарья Белодед (дзюдо), Марина Бех-Романчук (легкая атлетика), Александр Хижняк (бокс), Анжелика Терлюга (каратэ), Елена Костевич (пулевая стрельба)…
5. Где смотреть ЕИ-2023?
Суспільне Спорт — эксклюзивний транслятор Европейских игр в Украине. Смотреть соревнования можна в прямых трансляциях на сайте Суспільне Спорт, а также на региональных телеканалах Суспільного.