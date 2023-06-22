Медальный зачет Европейских игр: Украина на первом месте по итогам 22 июня

22 июня, 23:30
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Лузан и Терета (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Лузан и Терета (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

В четверг, 22 июня, на Европейских играх были разыграны два десятка комплектов наград. Украинская команда выиграла четыре золота и две бронзы.

Медали Украины за 22 июня

Видео дня

  • Золото: Людмила Лузан и Валерия Терета (каноэ-двойка, 500 м); Олег Кухарик и Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 м), Ксения Байло, Данило Коновалов, Анна Писменская и Алексей Середа (прыжки в воду, смешанные команды), Анжелика Терлюга (каратэ).
  • Бронза: Елена Костевич (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м), Никита Филипов (каратэ).

После первого соревновательного дня сборная Украины возглавила общекомандный зачет.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

european-games.org
Фото: european-games.org
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Европейские Игры

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