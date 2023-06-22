Медальный зачет Европейских игр: Украина на первом месте по итогам 22 июня
Лузан и Терета (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
В четверг, 22 июня, на Европейских играх были разыграны два десятка комплектов наград. Украинская команда выиграла четыре золота и две бронзы.
Медали Украины за 22 июня
- Золото: Людмила Лузан и Валерия Терета (каноэ-двойка, 500 м); Олег Кухарик и Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 м), Ксения Байло, Данило Коновалов, Анна Писменская и Алексей Середа (прыжки в воду, смешанные команды), Анжелика Терлюга (каратэ).
- Бронза: Елена Костевич (пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м), Никита Филипов (каратэ).
После первого соревновательного дня сборная Украины возглавила общекомандный зачет.
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд: