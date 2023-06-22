Вкус золота: Украинские каратисты выиграли две медали на Европейских играх-2023
Анжелика Терлюга (Фото:instagram.com/anzhelika_terliuga)
Спортсмены Никита Филипов и Анжелика Терлюга принесли Украине две медали Европейских игр в карате.
Филипов выступал в весовой категории 60 кг. На групповой стадии он одолел представителей Израиля (1:0), Италии (2:1), а также закончил вничью в поединке с немцем (0:0).
В полуфинальном матче Филипов уступил представителю Греции Христосу-Стефаносу Ксеносу (0:1).
Таким образом, он выиграл бронзу, ведь по регламенту нет поединка за третье место, а проигравшие в ½ финала, получают награды автоматически. Филипов стал бронзовым медалистом турнира вместе с итальянцем Анджело Крешенцо, которого победил ранее.
Украинка Терлюга выступала в весовой категории до 55 кг. Она добыла две победы в группе и один поединок закончила вничью. В полуфинале одолела представительницу Люксембурга Дженнифер Варлинг (2:0).
В финальной схватке Анжелика встретилась с представительницей Болгарии Ивет Горановой. Поединок закончился победой украинки — 2:0.
Напомним, на Европейских играх в 2019 году Терлюга стала серебряным призером.
Ранее сообщалось, что Украина выиграла первое золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023.