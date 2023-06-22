Командная работа: Украина выиграла первое золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023 22 июня, 19:21 Алексей Середа (Фото:НОК Украины)

Сборная Украины по прыжкам в воду среди смешанных команд на Европейских играх-2023 сумела показать лучший результат, выиграв золото.

Наша команда была представлена в следующем составе: Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа.

По правилам каждая команда должна была выполнить по шесть прыжков на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке: в индивидуальных категориях среди мужчин и женщин и в смешанных парах.

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Спортсмены сумели показать достойные результаты в своих прыжках, что позволило занять первое командное место.

Второе место заняла сборная Италии, которая отстала от нашей команды на 40 баллов. Тройку лучших замкнули представители Испании.

Европейские игры,

Прыжки в воду,

Смешанные команды

Украина — 438.3 Италия — 398.25 Испания — 381.45

Отметим, что это первое европейское золото в истории Украины в смешанной команде.

Ранее сообщалось, Костевич завоевала бронзу на Европейских играх-2023, что позволило получить олимпийскую лицензию.