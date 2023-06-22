Командная работа: Украина выиграла первое золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023
Алексей Середа (Фото:НОК Украины)
Сборная Украины по прыжкам в воду среди смешанных команд на Европейских играх-2023 сумела показать лучший результат, выиграв золото.
Наша команда была представлена в следующем составе: Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа.
По правилам каждая команда должна была выполнить по шесть прыжков на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке: в индивидуальных категориях среди мужчин и женщин и в смешанных парах.
Спортсмены сумели показать достойные результаты в своих прыжках, что позволило занять первое командное место.
Второе место заняла сборная Италии, которая отстала от нашей команды на 40 баллов. Тройку лучших замкнули представители Испании.
Европейские игры,
Прыжки в воду,
Смешанные команды
- Украина — 438.3
- Италия — 398.25
- Испания — 381.45
Отметим, что это первое европейское золото в истории Украины в смешанной команде.
Ранее сообщалось, Костевич завоевала бронзу на Европейских играх-2023, что позволило получить олимпийскую лицензию.