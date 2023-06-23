Шепелев завоевал бронзу в тройном прыжке на Европейских играх-2023 23 июня, 20:49 Владислав Шепелев (Фото:facebook.com/olympicua.)

Владислав Шепелев, который является украинским легкоатлетом, получил первую медаль для Украины в легкой атлетике.

21-летний спортсмен после выступлений всех трех дивизионов стал третьим лучшим легкоатлетом. Вторым — представитель Турции Неджати Эру. Золото забрал итальянец Тобьи Бокки.

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Европейские игры

Легкая атлетика

Тройной прыжок

Мужчины

1. Тобьи Бокки (Италия) — 16.84

2. Неджати Эру (Турция) — 16.71

3. Владислав Шепелев (Украина) — 16.67

Также Украина заняла второе место в гребле на байдарке-четверке.

Ранее сообщалось, что украинский каратист получил золото на Европейских играх.