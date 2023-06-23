Шепелев завоевал бронзу в тройном прыжке на Европейских играх-2023
Владислав Шепелев (Фото:facebook.com/olympicua.)
Владислав Шепелев, который является украинским легкоатлетом, получил первую медаль для Украины в легкой атлетике.
21-летний спортсмен после выступлений всех трех дивизионов стал третьим лучшим легкоатлетом. Вторым — представитель Турции Неджати Эру. Золото забрал итальянец Тобьи Бокки.
Европейские игры
Легкая атлетика
Тройной прыжок
Мужчины
1. Тобьи Бокки (Италия) — 16.84
2. Неджати Эру (Турция) — 16.71
3. Владислав Шепелев (Украина) — 16.67
Также Украина заняла второе место в гребле на байдарке-четверке.
Ранее сообщалось, что украинский каратист получил золото на Европейских играх.