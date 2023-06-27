Три золота и серебро: Украина завоевала четыре медали по муай-тай на Европейских играх 27 июня, 19:53 Игорь Любченко (Фото:Ukrainian muaythai federation)

Украинские спортсмены принесли очередные медали на Европейских играх, выступив в тайском боксе.

Игорь Любченко боксировал в весовой категории 67 кг. В финале украинец победил Оскара Сигерта из Польши (29:28).

Александр Ефименко завоевал золото в весовой категории 71 кг. В финальном поединке одолел португальца Гонсало Да Косту Диаса Нойте (30:27).

Видео дня

Егор Скурихин, который выступал в весовой категории 81 кг, в финале сразился с представителем Молдовы Артемом Леводари. Украинец не сумел оказать сопротивление, завоевав серебро (27:30).

Читайте также: Украина потерпела обидное поражение в финале Золотой Евролиги по волейболу

Олег Примачев выступал в весовой категории 91 кг. В решающем бою он вышел против хорвата Тони Катиповича. Поединок закончился убедительной победой украинца (30:27).

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены выиграли первое золото по пулевой стрельбе на Европейских играх-2023.