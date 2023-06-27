Три золота и серебро: Украина завоевала четыре медали по муай-тай на Европейских играх
Игорь Любченко (Фото:Ukrainian muaythai federation)
Украинские спортсмены принесли очередные медали на Европейских играх, выступив в тайском боксе.
Игорь Любченко боксировал в весовой категории 67 кг. В финале украинец победил Оскара Сигерта из Польши (29:28).
Александр Ефименко завоевал золото в весовой категории 71 кг. В финальном поединке одолел португальца Гонсало Да Косту Диаса Нойте (30:27).
Егор Скурихин, который выступал в весовой категории 81 кг, в финале сразился с представителем Молдовы Артемом Леводари. Украинец не сумел оказать сопротивление, завоевав серебро (27:30).
Олег Примачев выступал в весовой категории 91 кг. В решающем бою он вышел против хорвата Тони Катиповича. Поединок закончился убедительной победой украинца (30:27).
Ранее сообщалось, что украинские спортсмены выиграли первое золото по пулевой стрельбе на Европейских играх-2023.