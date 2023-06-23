Украинский каратист завоевал золото на Европейских играх 23 июня, 19:51 Андрей Заплитный (Фото:Голос Украины)

Украинец Андрей Заплитный завоевал золотые медали Европейских игр-2023 в Кракове.

Каратист одержал три победы из трех на групповой стадии в весовой категории до 75 кг и вышел в ½ соревнования.

В полуфинале украинец одолел бельгийского каратиста Квентина Маходена.

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В финальном поединке Заплитный победил итальянца Даниэля Де Виво.

Это пятая золотая медаль для Украины на Европейских играх.

Напоминаем, что украинские каратисты выиграли две медали на Европейских играх-2023.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх.