Украинский каратист завоевал золото на Европейских играх

23 июня, 19:51
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Андрей Заплитный (Фото:Голос Украины)

Андрей Заплитный (Фото:Голос Украины)

Украинец Андрей Заплитный завоевал золотые медали Европейских игр-2023 в Кракове.

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Каратист одержал три победы из трех на групповой стадии в весовой категории до 75 кг и вышел в ½ соревнования.

В полуфинале украинец одолел бельгийского каратиста Квентина Маходена.

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В финальном поединке Заплитный победил итальянца Даниэля Де Виво.

Это пятая золотая медаль для Украины на Европейских играх.

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Напоминаем, что украинские каратисты выиграли две медали на Европейских играх-2023.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Европейские Игры

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