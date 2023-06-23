Украинский каратист завоевал золото на Европейских играх
Андрей Заплитный (Фото:Голос Украины)
Украинец Андрей Заплитный завоевал золотые медали Европейских игр-2023 в Кракове.
Каратист одержал три победы из трех на групповой стадии в весовой категории до 75 кг и вышел в ½ соревнования.
В полуфинале украинец одолел бельгийского каратиста Квентина Маходена.
В финальном поединке Заплитный победил итальянца Даниэля Де Виво.
Это пятая золотая медаль для Украины на Европейских играх.
Напоминаем, что украинские каратисты выиграли две медали на Европейских играх-2023.
Ранее сообщалось, что Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх.