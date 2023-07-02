«Пока бьется сердце, моя страна бьется!» Харлан трогательно посвятила победу на Европейских играх украинским воинам 2 июля, 17:21 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан подвела итоги своих выступлений на Европейских играх-2023, где она завоевала золотую медаль.

Харлан опубликовала трогательный пост в своем аккаунте в Instagram, в котором посвятила свою победу Украине и украинским воинам, которые воюют с российскими оккупантами.

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«Украина, это для тебя. Каждый боец, который защищает нас — это для тебя. Спасибо за мотивацию, за борьбу! Спасибо всем за веру и поддержку! Пока бьется сердце, моя страна бьется! Слава Украине!» — написала Харлан.

Ранее сообщало, что украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото Европейских игр, досрочно победив в финале хорвата Габриэля Веочича.