Выскочил из нижнего дивизиона: Украинец завоевал серебро в метании молота на Европейских играх 24 июня, 17:44 Михаил Кохан (Фото:НОК Украины)

Украинский спортсмен Михаил Кохан стал серебряным призером Европейских игр в метании молота.

Представитель Украины вначале турнира выиграл соревнования во втором дивизионе с результатом 77.03 метра.

Для того, чтобы Кохан выиграл медаль, ему нужно было, чтобы спортсмены из дивизиона А показали результаты хуже.

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Лишь представитель Польши Войцех Новицки сумел превзойти показать Кохана. Олимпийский чемпион Токио Новицки бросил молот на 79.61 метра, что позволило выиграть ему соревнование.

Европейские игры.

Метание молота, мужчины — общий зачет

Войцех Новицки ( Польша, первый дивизион) 79.61 метра Михаил Кохан ( Украина, второй дивизион) 77.03 Томас Мардаль ( Норвегия, первый дивизион) 76.50

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен стал третьим в тройном прыжке на Европейских играх-2023.

Напомним, на нашем сайте доступен медальный зачет Европейских игр-2023.