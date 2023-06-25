Украина на третьем месте: таблица медалей Европейских игр на 25 июня
Болюх и Середа (Фото:НОК Украины)
С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
В воскресенье, 25 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Медали Украины за 25 июня
- Золото: Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту), Алексей Середа и Кирилл Боллюх (прыжки в воду, синхронный прыжок с вышки).
- Серебро: Анастасия Павлова и Иван Кожокарь (стрельба из лука, смешанная команда).
- Бронза: Артур Фельфнер (легкая атлетика, копье).
По сравнению с прошлым днем, сборная Украины удержалась в тройке лучших общекомандного зачета.
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд: