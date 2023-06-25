Украина на третьем месте: таблица медалей Европейских игр на 25 июня 25 июня, 23:00 Болюх и Середа (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В воскресенье, 25 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Медали Украины за 25 июня

Золото: Ярослава Магучих ( легкая атлетика, прыжки в высоту), Алексей Середа и Кирилл Боллюх ( прыжки в воду, синхронный прыжок с вышки).

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Серебро: Анастасия Павлова и Иван Кожокарь ( стрельба из лука, смешанная команда).

Бронза: Артур Фельфнер ( легкая атлетика, копье).

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины удержалась в тройке лучших общекомандного зачета.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org