Украина на третьем месте: таблица медалей Европейских игр на 25 июня

25 июня, 23:00
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Болюх и Середа (Фото:НОК Украины)

Болюх и Середа (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

В воскресенье, 25 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Медали Украины за 25 июня

  • Золото: Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту), Алексей Середа и Кирилл Боллюх (прыжки в воду, синхронный прыжок с вышки).

Видео дня

  • Серебро: Анастасия Павлова и Иван Кожокарь (стрельба из лука, смешанная команда).

  • Бронза: Артур Фельфнер (легкая атлетика, копье).

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины удержалась в тройке лучших общекомандного зачета.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

european-games.org
Фото: european-games.org
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Европейские Игры

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