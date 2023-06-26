Украина удерживает третье место: таблица медалей Европейских игр на 26 июня 26 июня, 23:23 Победное выступление Бежуры (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В понедельник, 26 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла одну золотую и две бронзовые медали.

Медали Украины за 26 июня

Золото: Джоан-Фейби Бежура ( фехтование, шпага)

Видео дня

Бронза: Владислав Микитась ( муай-тай), Анастасия Михайленко ( муай-тай)

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины удержалась в тройке лучших общекомандного зачета.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org