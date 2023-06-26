Украина удерживает третье место: таблица медалей Европейских игр на 26 июня
Победное выступление Бежуры (Фото:НОК Украины)
С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
В понедельник, 26 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла одну золотую и две бронзовые медали.
Медали Украины за 26 июня
- Золото: Джоан-Фейби Бежура (фехтование, шпага)
- Бронза: Владислав Микитась (муай-тай), Анастасия Михайленко (муай-тай)
По сравнению с прошлым днем, сборная Украины удержалась в тройке лучших общекомандного зачета.
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд: