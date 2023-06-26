Украина удерживает третье место: таблица медалей Европейских игр на 26 июня

26 июня, 23:23
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Победное выступление Бежуры (Фото:НОК Украины)

Победное выступление Бежуры (Фото:НОК Украины)

С 21 июня по 2 июля в Польше проходят крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывают награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.

В понедельник, 26 июня, на Европейских играх украинская команда выиграла одну золотую и две бронзовые медали.

Медали Украины за 26 июня

  • Золото: Джоан-Фейби Бежура (фехтование, шпага)

Видео дня

  • Бронза: Владислав Микитась (муай-тай), Анастасия Михайленко (муай-тай)

По сравнению с прошлым днем, сборная Украины удержалась в тройке лучших общекомандного зачета.

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

european-games.org
Фото: european-games.org
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Европейские Игры

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