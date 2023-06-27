Украинцы выиграли 13-ю золотую медаль на Европейских играх 27 июня, 17:16 Павел и Юлия Коростылевы в финале победили команду Чехии (Фото:НОК через Twitter)

Украинцы Павел и Юлия Коростылевы завоевали золото в миксте по пулевой стрельбе на Европейских играх-2023.

Коростылевы стали чемпионами в соревнованиях смешанных команд в скорострельном малокалиберном пистолете с дистанции 25 м, победив в финале тандем из Чехии со счетом 16:6.

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Павел и Юлия впервые в карьере завоевали золото Европейских игр.

На счету сборной Украины на Европейских играх уже 26 медалей — 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.



Накануне золото на Европейских играх завоевала украинка Джоан Фейби Бежура, которая победила в фехтовании на шпагах.

