Украинцы выиграли 13-ю золотую медаль на Европейских играх
Павел и Юлия Коростылевы в финале победили команду Чехии (Фото:НОК через Twitter)
Украинцы Павел и Юлия Коростылевы завоевали золото в миксте по пулевой стрельбе на Европейских играх-2023.
Коростылевы стали чемпионами в соревнованиях смешанных команд в скорострельном малокалиберном пистолете с дистанции 25 м, победив в финале тандем из Чехии со счетом 16:6.
Павел и Юлия впервые в карьере завоевали золото Европейских игр.
На счету сборной Украины на Европейских играх уже 26 медалей — 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.
Накануне золото на Европейских играх завоевала украинка Джоан Фейби Бежура, которая победила в фехтовании на шпагах.