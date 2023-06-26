Самое большое достижение в карьере. Украинка Бежура стала чемпионкой Европейских игр-2023 26 июня, 23:23 Джоан Фейби Бежура (Фото:Национальная федерация фехтования Украины via Facebook)

Украинка Джоан Фейби Бежура завоевала золото Европейских игр-2023 в фехтовании на шпаге.

В финальном противостоянии Бежура победила бронзовую призерку чемпионата Европы-2022 Мартину Сватовскую-Угорец из Польши — 15:12

На пути к золоту украинка победила чешку Катержину Салигерову (15:12), латышку Софию Просину (15:4), эстонку Эрику Кирпу (15:10), шведку Эмму Франссон (15:11) и немку Александру Элер (15:12).

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Это лучший результат Бежуры в карьере, которая до сих пор не выигрывала медалей на чемпионатах Европы или мира.

Сборная Украины завоевала на Европейских играх уже 25 медалей — 12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

Накануне золото на Европейских играх завоевала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.





Перед этим на высшую ступеньку пьедестала поднялись Алексей Середа и Кирилл Болюх, выиграв соревнования по прыжкам в воду.

Также сообщалось, что Ксения Байло и Кирилл Болюх в миксте выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Европейских играх.