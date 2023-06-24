Украинские синхронисты завоевали второе золото по прыжкам в воду на Европейских играх 24 июня, 17:06 Кирилл Болюх и Ксения Байло (Фото:Ukrainian Diving Federation)

Украинцы Ксения Байло и Кирилл Болюх выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Европейских играх.

Наши спортсмены по итогу финала набрали 322,68 балла.

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Байло и Болюх сумели обойти представителей Германии и Италии, которые вошли в тройку лучших.

Европейские игры

Прыжки в воду

10-метровая вышка, микст

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Ксения Байло и Кирилл Болюх ( Украина) — 322.68 Елена Вассен и Александер Ян Любе ( Германия) — 306.12 Сара Ди Мария и Эдуард Тимбретти ( Италия) — 283.14

Ранее сообщалось Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023.