Украинские синхронисты завоевали второе золото по прыжкам в воду на Европейских играх

24 июня, 17:06
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Кирилл Болюх и Ксения Байло (Фото:Ukrainian Diving Federation)

Кирилл Болюх и Ксения Байло (Фото:Ukrainian Diving Federation)

Украинцы Ксения Байло и Кирилл Болюх выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Европейских играх.

Наши спортсмены по итогу финала набрали 322,68 балла.

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Байло и Болюх сумели обойти представителей Германии и Италии, которые вошли в тройку лучших.

Европейские игры
Прыжки в воду
10-метровая вышка, микст

Видео дня

  1. Ксения Байло и Кирилл Болюх (Украина) — 322.68
  2. Елена Вассен и Александер Ян Любе (Германия) — 306.12
  3. Сара Ди Мария и Эдуард Тимбретти (Италия) — 283.14

Ранее сообщалось Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Европейские Игры

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