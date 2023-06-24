Украинские синхронисты завоевали второе золото по прыжкам в воду на Европейских играх
Кирилл Болюх и Ксения Байло (Фото:Ukrainian Diving Federation)
Украинцы Ксения Байло и Кирилл Болюх выиграли золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Европейских играх.
Наши спортсмены по итогу финала набрали 322,68 балла.
Байло и Болюх сумели обойти представителей Германии и Италии, которые вошли в тройку лучших.
Европейские игры
Прыжки в воду
10-метровая вышка, микст
- Ксения Байло и Кирилл Болюх (Украина) — 322.68
- Елена Вассен и Александер Ян Любе (Германия) — 306.12
- Сара Ди Мария и Эдуард Тимбретти (Италия) — 283.14
Ранее сообщалось Украина выиграла историческое золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023.