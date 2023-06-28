Женская сборная Украины выиграла золото Европейских игр-2023 в пулевой стрельбе 28 июня, 16:22 На счету Украины уже 35 медалей (Фото:ФСУ)

Женская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала золотые медали в командном турнире на Европейских играх-2023.

В финале стрельбы из пистолета на 25 метров Украина победила Польшу со счетом 16:10.



В составе сборной Украины выступили Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева.

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На счету сборной Украины на Европейских играх 35 медалей — 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.



Накануне украинцы Павел и Юлия Коростылевы завоевали золото Европейских игр-2023 в миксте по пулевой стрельбе.

