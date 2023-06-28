Женская сборная Украины выиграла золото Европейских игр-2023 в пулевой стрельбе

28 июня, 16:22
Поделиться:
На счету Украины уже 35 медалей (Фото:ФСУ)

На счету Украины уже 35 медалей (Фото:ФСУ)

Женская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала золотые медали в командном турнире на Европейских играх-2023.

В финале стрельбы из пистолета на 25 метров Украина победила Польшу со счетом 16:10.

В составе сборной Украины выступили Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева.

Видео дня

Читайте также:
Без шансов для соперниц: Харлан завоевала золото Европейских играх-2023

На счету сборной Украины на Европейских играх 35 медалей — 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.

Накануне украинцы Павел и Юлия Коростылевы завоевали золото Европейских игр-2023 в миксте по пулевой стрельбе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Европейские Игры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X