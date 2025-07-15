По данным CNN, в понедельник, 14 июля, в селе Биас Пинд вблизи Джаландхара Сингха сбил автомобиль, когда он переходил дорогу примерно в 15:30.

«Он [Фауджа] был доставлен в больницу Шриманн в округе Джаландхар, где он умер от полученных травм головы и ребер», — сказал старший начальник полиции Джаландхара Харвиндер Сингх Вирк.

Он добавил, что полиция работает над идентификацией транспортного средства, которое скрылось с места ДТП.

Отметим, что Сингх родился в сельской местности Индии в 1911 году. Он получил прозвище Торнадо в тюрбане после того, как начал заниматься марафонским бегом в конце 80-х годов. Интересно, что Сингх не мог ходить до 5 лет из-за слабости в ногах.

Фауджа начал бегать марафоны только в 89 лет, переехав в Лондон после смерти жены и сына.

«Бег показал мне доброту и вернул меня к жизни, заставив забыть все мои травмы и печали», — сказал он в интервью CNN, когда ему было 102 года.

Сингх пробежал свой первый марафон всего через несколько месяцев тренировок, а через три года достиг своего личного рекорда — 5 часов 40 минут — на марафоне на набережной Торонто 2003-м.

В 2011 году он вошел в историю, финишировав в Торонто в 100 лет и став самым старым участником полного марафона (показал результат 8 часов 11 минут и 6 секунд).

Последний забег Фауджа состоялся в Гонконге на 10-километровой трассе, через год после того, как пронес факел Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Несмотря на успех, его достижения так и не были признаны рекордсменами Книги рекордов Гиннеса из-за отсутствия у него свидетельства о рождении. Однако Сингх получил письмо от британской королевы Елизаветы с поздравлениями со 100-летием.

