Украинские фехтовальщики будут бойкотировать соревнования с россиянами и беларусами

20 марта, 23:58
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Украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях с россиянами и беларусами (Фото:Національна федерація фехтування України / Facebook)

Украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях с россиянами и беларусами (Фото:Національна федерація фехтування України / Facebook)

Украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях с российскими и беларусскими спортсменами. Такое решение принял президиум Национальной федерации фехтования Украины в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба Федерации.

На повестке дня был в первую очередь вопрос участия национальной сборной Украины в соревнованиях Международной федерации фехтования (FIE), к которым со второй половины апреля могут допустить представителей страны-агрессора и ее приспешника.

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«Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и беларусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или беларусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран», — заявили в Федерации.

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Президиум решил создать рабочую группу, которая определит план и активные действия украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которые могут вернуть представителей РФ и Беларуси. Также участники заседания обсудили обжалование решения FIE.

Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта поддержала возвращение спортсменов из страны-агрессора России и ее пособника Беларуси на международные соревнования организации. Спортсменам из России и Беларуси было запрещено участвовать в мероприятиях FIE с марта 2022 года на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Фехтование Беларусь Спортсмены Война России против Украины

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