После скандала с Харлан. Федерация фехтования Украины потребовала лишить россиянку нейтрального статуса 30 июля, 16:24 Ольга Харлан (Фото:nffu.org.ua)

Анна Смирнова, которая проиграла Ольге Харлан на чемпионате мира, может быть дисквалифицирована.

Организация обратилась к FIE с требованием исключить российскую саблистку из списка нейтральных спортсменов и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях.

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«Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой.

Учитывая, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые «действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат русской армии на украинской земле» (14 июня 2023 г. ФФУ уже посылала обращение в FIE с соответствующими доказательствами относительно другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса), мы настаиваем на том, чтобы Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE", — говорится в заявлении Национальной федерации фехтования Украины.

Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде одичного выступления, однако затем была дисквалифицирована за то, что не проявила уважения. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее сообщалось, что сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию.