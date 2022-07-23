«Аморально садиться с ними за стол». Федерация шахмат Украины будет бойкотировать детский чемпионат мира из-за участия в нем россиян и белорусов
ФШУ раскритиковала решение ФИДЕ о допуске россиян и белорусов (Фото:ФШУ)
Федерация шахмат Украины (ФШУ) отказалась делегировать участников на чемпионат мира среди детей из-за участия в турнире представителей России и Беларуси.
Такое заявление Федерация шахмат Украины опубликовала в Facebook.
ФШУ напомнила, что каждый день российской агрессии приносит смерть украинским детям, и осудила решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Также ФШУ призвала другие федерации в знак протеста отказаться от участия на чемпионате мира.
«ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые, вопреки рекомендациям МОК, находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси.
В таких условиях считаем аморальным садиться за стол с российскими шахматистами", — говорится в заявлении.
Детский чемпионат мира по шахматам должен состояться с 15 по 28 сентября в Батуми (Грузия).
Ранее сообщалось, что ФИДЕ продлило разрешение для белорусов и россиян выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.
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