«Аморально садиться с ними за стол». Федерация шахмат Украины будет бойкотировать детский чемпионат мира из-за участия в нем россиян и белорусов

23 июля, 18:36
ФШУ раскритиковала решение ФИДЕ о допуске россиян и белорусов (Фото:ФШУ)

ФШУ раскритиковала решение ФИДЕ о допуске россиян и белорусов (Фото:ФШУ)

Федерация шахмат Украины (ФШУ) отказалась делегировать участников на чемпионат мира среди детей из-за участия в турнире представителей России и Беларуси.

Такое заявление Федерация шахмат Украины опубликовала в Facebook.

ФШУ напомнила, что каждый день российской агрессии приносит смерть украинским детям, и осудила решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

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Также ФШУ призвала другие федерации в знак протеста отказаться от участия на чемпионате мира.

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«ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые, вопреки рекомендациям МОК, находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси.

В таких условиях считаем аморальным садиться за стол с российскими шахматистами", — говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/UkrainianChessFederation/posts/pfbid0N6FKFFGrQde2ymBEfV5J5UMpRgqQLbiayX2Bw4t2eGA3ei9VRRnuwqUjaN54B7vFl

Детский чемпионат мира по шахматам должен состояться с 15 по 28 сентября в Батуми (Грузия).

Ранее сообщалось, что ФИДЕ продлило разрешение для белорусов и россиян выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Чемпионат мира Шахматы ФИДЕ

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