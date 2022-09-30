«Радуйся, пока тебя в пакет не положили». Украинская призерка Олимпиады рассказала о нападках российских фанатов 30 сентября, 17:23 Федина — двукратная бронзовая призерка Олимпиады-2020 (Фото:Марта Федина via Instagram)

Украинская призерка Олимпиады-2020 в Токио в синхронном плавании Марта Федина рассказала о нападках российских фанатов.



Слова титулованной спортсменки приводит Обозреватель.

Так, Марта призналась, что к российским спортсменам она чувствует ненависть, ярость и гнев. По ее словам, они не заслуживают права участвовать в международных соревнованиях.

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Федина рассказала, что не хочет делить один бассейн с представителями РФ. На улице, как отметила синхронистка, она и вовсе готова «повыдергивать им патла».

«Фанаты российского спорта нападают на меня в соцсетях, но я если захочу, то отвечу, не захочу — ничего не пишу. Просто думаю: какое же оно тупое. Зачем с ними спорить?

Они мне какой-то бред пишут. Например: «Радуйся, что берешь медали, пока нет сильнейших». Я ответила: «Радуйся, пока мы тебя в черный пакет не положили», — заявила Марта.

На Олимпиаде-2020 Федина в составе сборной Украины завоевала бронзу в командных соревнованиях в артистическом плавании. Также на Играх в Токио она стала третьей в дуэте.