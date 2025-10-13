«Привет и прощайте». Чемпион Европы по биатлону неожиданно завершил карьеру в 28 лет
Феликс Ляйтнер (Фото: instagram.com/nordicfocus)
28-летний австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер принял решение завершить спортивную карьеру.
Спортсмен внезапно объявил об уходе из биатлона в своем Instagram.
«Привет и прощайте. Многие дни стали лучшими, потому что я переживал и праздновал моменты вместе с родными людьми.
Смеяться, плакать, удивляться и наслаждаться — именно так я прожил и полюбил последние 16 лет в замечательной биатлонной ежедневной жизни, и именно так я сохраню их в своей памяти. Спасибо всем, кто меня поддерживал", — написал Ляйтнер.
Австрийские СМИ отмечают, что решение Ляйтнера, скорее всего, связано с тем, что он не попал в состав сборной на сезон 2025/26.
Ляйтнер дебютировал в Кубке мира в декабре 2016 года, завоевал три награды на этом уровне: серебро и бронзу в эстафете, а также серебро в масс-старте.
В 2018 году Ляйтнер стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке. Участвовал в Олимпийских играх 2022 года.
Ранее мы писали, что Пидручный назвал клоуном легендарного Фуркада, которому «больно» из-за отстранения россиян и белорусов.