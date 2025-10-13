«Привет и прощайте». Чемпион Европы по биатлону неожиданно завершил карьеру в 28 лет

13 октября, 20:00
Поделиться:
Феликс Ляйтнер (Фото: instagram.com/nordicfocus)

Феликс Ляйтнер (Фото: instagram.com/nordicfocus)

28-летний австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер принял решение завершить спортивную карьеру.

Читайте также:
«Это было просто ужасно». Легенда биатлона дебютировала в шоу Танцы со звездами — фото

Спортсмен внезапно объявил об уходе из биатлона в своем Instagram.

«Привет и прощайте. Многие дни стали лучшими, потому что я переживал и праздновал моменты вместе с родными людьми.

Реклама

Смеяться, плакать, удивляться и наслаждаться — именно так я прожил и полюбил последние 16 лет в замечательной биатлонной ежедневной жизни, и именно так я сохраню их в своей памяти. Спасибо всем, кто меня поддерживал", — написал Ляйтнер.

Австрийские СМИ отмечают, что решение Ляйтнера, скорее всего, связано с тем, что он не попал в состав сборной на сезон 2025/26.

Ляйтнер дебютировал в Кубке мира в декабре 2016 года, завоевал три награды на этом уровне: серебро и бронзу в эстафете, а также серебро в масс-старте.

Читайте также:
«Лаура, спасибо за все»: Семеренко щемяще высказалась о гибели легенды биатлона Дальмайер — фото

В 2018 году Ляйтнер стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке. Участвовал в Олимпийских играх 2022 года.

Ранее мы писали, что Пидручный назвал клоуном легендарного Фуркада, которому «больно» из-за отстранения россиян и белорусов.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Биатлон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies