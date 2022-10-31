Досрочный чемпион сезона Формулы-1 побил рекорд Шумахера

31 октября, 10:52
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Макс Ферстаппен вошел в историю Формулы-1 (Фото:REUTERS/Edgard Garrido)

Макс Ферстаппен вошел в историю Формулы-1 (Фото:REUTERS/Edgard Garrido)

Нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, одержав 14 победу в сезоне, что стало рекордом.

Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Ферстаппен стал рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в сезоне, опередив Михаэля Шумахера, а также Себастьяна Феттеля, выигрывавших по 13 гонок в 2004 и 2013 годах соответственно.

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Кроме этого, у Ферстаппена есть шанс улучшить свой рекорд, поскольку до завершения сезона остается еще две гонки.

Также командный рекорд установил Ред Булл, выиграв 16 гонок в сезоне.

Ранее сообщалось, что после победы на Гран-при Японии Ферстаппен досрочно стал чемпионом сезона в Формуле-1.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Михаэль Шумахер Формула-1 Макс Ферстаппен

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