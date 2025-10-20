Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при США, Пиастри остался без подиума

Победу одержал гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен, который стартовал с поул-позиции и лидировал до финиша. На подиум также поднялись Ландо Норрис из Макларена и пилот Феррари Шарль Леклер.

Лидер общего зачета Оскар Пиастри из Макларена не смог вмешаться в борьбу за подиум и завершил гонку пятым. Норрис отыграл у напарника 8 очков и теперь отстает от него лишь на 14 пунктов, занимая второе место в общем зачете.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 56 кругов

2. Ландо Норрис (Макларен) +7,959

3. Шарль Леклер (Феррари) +15,373

4. Льюис Хэмилтон (Феррари) +28,536

5. Оскар Пиастри (Макларен) +29,678

6. Джордж Расселл (Мерседес) +33,456

7. Юки Цунода (Ред Булл) +52,714

8. Нико Хюлькенберг (Заубер) +57,249

9. Оливер Берман (Хаас) +1:04,722

10. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:10,001

11. Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) +1:13,209

12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:14,778

13. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:15,746

14. Алекс Албон (Уильямс) +1:20,000

15. Эстебан Окон (Хаас) +1:23,043

16. Исак Ажар (Рэйсинг Буллз) +1:32,807

17. Франко Колапинто (Альпин) +1 круг

18. Габриэл Бортолето (Заубер) +1 круг

19. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг

Сошел:

Карлос Сайнс (Уильямс)

Личный зачет пилотов:

1. Оскар Пиастри (Макларен) — 346 очков

2. Ландо Норрис (Макларен) — 332

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 306

4. Джордж Расселл (Мерседес) — 252

5. Шарль Леклер (Феррари) — 192

6. Льюис Хэмилтон (Феррари) — 142

7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 89

8. Алекс Албон (Уильямс) — 73

9. Нико Хюлькенберг (Заубер) — 41

10. Исак Ажар (Рэйсинг Буллз) — 39

11. Карлос Сайнс (Уильямс) — 38

12. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 37

13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — 32

14. Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) — 30

15. Эстебан Окон (Хаас) — 28

16. Юки Цунода (Ред Булл) — 28

17. Оливер Берман (Хаас) — 20

18. Пьер Гасли (Альпин) — 20

19. Габриэл Бортолето (Заубер) — 18

20. Франко Колапинто (Альпин) — 0

21. Джек Дуэн (Альпин) — 0

Кубок конструкторов

1. Макларен — 678 очков

2. Мерседес — 341

3. Феррари — 334

4. Ред Булл — 331

5. Уильямс — 111

6. Рейсинг Буллз — 72

7. Астон Мартин — 69

8. Заубер — 59

9. Хаас — 48

10. Альпин — 20

