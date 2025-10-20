Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при США, Пиастри остался без подиума
Гонку выиграл Макс Ферстаппен (Фото: REUTERS/Mike Segar)
На автодроме в Остине состоялся этап Формулы-1 — Гран-при США.
Победу одержал гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен, который стартовал с поул-позиции и лидировал до финиша. На подиум также поднялись Ландо Норрис из Макларена и пилот Феррари Шарль Леклер.
Лидер общего зачета Оскар Пиастри из Макларена не смог вмешаться в борьбу за подиум и завершил гонку пятым. Норрис отыграл у напарника 8 очков и теперь отстает от него лишь на 14 пунктов, занимая второе место в общем зачете.
Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 56 кругов
2. Ландо Норрис (Макларен) +7,959
3. Шарль Леклер (Феррари) +15,373
4. Льюис Хэмилтон (Феррари) +28,536
5. Оскар Пиастри (Макларен) +29,678
6. Джордж Расселл (Мерседес) +33,456
7. Юки Цунода (Ред Булл) +52,714
8. Нико Хюлькенберг (Заубер) +57,249
9. Оливер Берман (Хаас) +1:04,722
10. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:10,001
11. Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) +1:13,209
12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:14,778
13. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:15,746
14. Алекс Албон (Уильямс) +1:20,000
15. Эстебан Окон (Хаас) +1:23,043
16. Исак Ажар (Рэйсинг Буллз) +1:32,807
17. Франко Колапинто (Альпин) +1 круг
18. Габриэл Бортолето (Заубер) +1 круг
19. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
Сошел:
Карлос Сайнс (Уильямс)
Личный зачет пилотов:
1. Оскар Пиастри (Макларен) — 346 очков
2. Ландо Норрис (Макларен) — 332
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 306
4. Джордж Расселл (Мерседес) — 252
5. Шарль Леклер (Феррари) — 192
6. Льюис Хэмилтон (Феррари) — 142
7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 89
8. Алекс Албон (Уильямс) — 73
9. Нико Хюлькенберг (Заубер) — 41
10. Исак Ажар (Рэйсинг Буллз) — 39
11. Карлос Сайнс (Уильямс) — 38
12. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 37
13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — 32
14. Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) — 30
15. Эстебан Окон (Хаас) — 28
16. Юки Цунода (Ред Булл) — 28
17. Оливер Берман (Хаас) — 20
18. Пьер Гасли (Альпин) — 20
19. Габриэл Бортолето (Заубер) — 18
20. Франко Колапинто (Альпин) — 0
21. Джек Дуэн (Альпин) — 0
Кубок конструкторов
1. Макларен — 678 очков
2. Мерседес — 341
3. Феррари — 334
4. Ред Булл — 331
5. Уильямс — 111
6. Рейсинг Буллз — 72
7. Астон Мартин — 69
8. Заубер — 59
9. Хаас — 48
10. Альпин — 20
