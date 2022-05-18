Сборные России и Беларуси по баскетболу отстранили от международных турниров 18 мая, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Россиян продолжают изолировать от мирового спорта (Фото:fiba.basketball)

Исполнительный комитет Международная федерация баскетбола (ФИБА) на фоне войны в Украине принял решение отстранить сборные России и Беларуси от ближайших международных турниров под эгидой организации.

Об этом сообщает официальный сайт ФИБА.



Таким образом, мужские национальные сборные России и Беларуси не продолжат выступления в квалификации чемпионата мира-2023, а их результаты после трех туров аннулируют.

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Женские команды России не допустят чемпионатов мира национальных сборных и команд U-17. На турнирах россиянок заменят Пуэрто-Рико и Сербия соответственно.

Также ФИБА на неопределенный срок запретила проведение своих соревнований на территории России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы отстранили от еврокубков до конца сезона-2021/22.

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