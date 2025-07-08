Майор, лейтенант и прапорщик ВС РФ: FIE допустила россиян и белорусов к чемпионату мира по фехтованию

8 июля, 11:53
Софья Великая допущена к чемпионату мира по фехтованию (Фото: «Спорт-Экспресс»)

Софья Великая допущена к чемпионату мира по фехтованию (Фото: «Спорт-Экспресс»)

Международная федерация фехтования (FIE) представила список нейтральных атлетов, допущенных к участию в чемпионате мира в Тбилиси.

Организация опубликовала свое решение на официальном сайте.

Допуск на мировое первенство получили 40 нейтральных фехтовальщиков с российскими и белорусскими паспортами.

В список вошли: майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина и другие.

Софья Великая и Сергей Шойгу / ЦСКА
Фото: Софья Великая и Сергей Шойгу / ЦСКА

В 2024 году Великая была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на выборах президента России.

В апреле текущего года Украина внесла спортсменку в санкционный список сроком на 10 лет.

Кроме того, FIE проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила нейтральных спортсменов к участию в командных соревнованиях.

ЧМ-2025 по фехтованию состоится с 22 по 30 июля.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали тренера сборной России, который домогался до чемпионки мира.

Поделиться:

