Софья Великая допущена к чемпионату мира по фехтованию (Фото: «Спорт-Экспресс»)

Международная федерация фехтования (FIE) представила список нейтральных атлетов, допущенных к участию в чемпионате мира в Тбилиси.

Организация опубликовала свое решение на официальном сайте.

Допуск на мировое первенство получили 40 нейтральных фехтовальщиков с российскими и белорусскими паспортами.

В список вошли: майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина и другие.

В 2024 году Великая была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на выборах президента России.

В апреле текущего года Украина внесла спортсменку в санкционный список сроком на 10 лет.

Кроме того, FIE проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила нейтральных спортсменов к участию в командных соревнованиях.

ЧМ-2025 по фехтованию состоится с 22 по 30 июля.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали тренера сборной России, который домогался до чемпионки мира.