«Существовала договоренность». Ольга Харлан перед матчем получила разрешение от FIE не жать руку россиянке — Беленюк

27 июля, 17:50
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Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan via Instagram)

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan via Instagram)

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал решение Международной федерации фехтования дисквалифицировать Ольгу Харлан с чемпионата мира после «неуважения» к российской спортсменке.

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В своем Telegram-канале Беленюк написал, что между Харлан и федерацией существовала договоренность об отсутствии рукопожатия после матча.

«Самое циничное в этой истории, что существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча», — написал Беленюк.

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Напомним, что Харлан победила Смирнову на старте чемпионата мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу с чемпионата мира.

Также сообщается, что Харлан грозит длительное отстранение от соревнований после отказа пожать руку россиянке.

Ранее российский телеканал обнародовал жалобу Анны Смирновой на Ольгу Харлан.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Жан Беленюк

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