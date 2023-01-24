Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом 24 января, 13:57 Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побиженко (Фото:Skate Ukraine via Facebook)

Под Бахмутом в возрасте 25 лет погиб участник соревнований по фигурному катанию на юношеских Олимпийских играх Дмитрий Шарпар.



Как сообщает Skate Ukraine в Facebook, атлет выступал в паре с Анастасией Побиженко, с которой они были серебряными призерами чемпионата Украины.

Дуэт занял десятое место в парном катании на юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере в 2016 году.

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По завершении спортивной карьеры Шарпар выступал в цирковом шоу на льду Гранд.

Ранее в результате российского ракетного удара по Днепру 14 января погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

