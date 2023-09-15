Из-за жены Пескова. Звезду фигурного катания лишили литовского гражданства
Дробязко во время выступления в шоу Навки (Фото:instagram.com/drobiazko_margarita)
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым лишил гражданства Маргариту Дробязко.
Как сообщает сайт LRT, комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства, ссылаясь на то, что она публично выражала поддержку кремлевскому режиму, ведущему войну в Украине.
В публичном письме, обнародованном на этой неделе, спортсменка заявила, что не участвует в российской пропаганде, а распространяет «свет культуры и добра».
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Маргарита Дробязко родилась в Москве. В исключительном порядке она получила литовское гражданство 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас выигрывали бронзовые медали чемпионата мира и Европы в танцах на льду.
В этом году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишить литовского гражданства лицо с двойным гражданством, если оно публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или его союзников.
Литовские власти утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. Ранее Евросоюз и США ввели санкции против Навки.
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