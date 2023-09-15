Из-за жены Пескова. Звезду фигурного катания лишили литовского гражданства 15 сентября, 18:09 Дробязко во время выступления в шоу Навки (Фото:instagram.com/drobiazko_margarita)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым лишил гражданства Маргариту Дробязко.



Читайте также: Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию отменила ледовое шоу в оккупированном Луганске

Как сообщает сайт LRT, комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства, ссылаясь на то, что она публично выражала поддержку кремлевскому режиму, ведущему войну в Украине.

Видео дня

В публичном письме, обнародованном на этой неделе, спортсменка заявила, что не участвует в российской пропаганде, а распространяет «свет культуры и добра».

Маргарита Дробязко родилась в Москве. В исключительном порядке она получила литовское гражданство 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас выигрывали бронзовые медали чемпионата мира и Европы в танцах на льду.

В этом году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишить литовского гражданства лицо с двойным гражданством, если оно публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или его союзников.

Литовские власти утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. Ранее Евросоюз и США ввели санкции против Навки.

Дробязко и Ванагас в шоу Навки / Фото: instagram.com/drobiazko_margarita/

Ранее мы писали, что российская ракета попала в дом украинского фигуриста.