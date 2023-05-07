«История затрагивает душу». Украинская гимнастка похвасталась, что смотрела российский фильм
Александра Гридасова (Фото:instagram.com/aleksandra_gridasova)
Призерка Европейских игр в художественной гимнастике Александра Гридасова рассказала в Instagram, как провела выходные.
Спортсменка написала в соцсетях, что побывала в кинотеатре. В каком городе, Александра не уточнила.
«Сходила, посмотрела фильм „Вызов“. Под большим впечатлением! История затрагивает душу, а космос завораживает и не отпускает», — написала спортсменка.
Гридасова всю свою карьеру выступала под флагом Украины. «Вызов» — российский фильм, который был снят на Международной космической станции. В прокат он вышел в апреле 2023 года.
Александра Гридасова — призерка Европейских игр-2015, чемпионка и призерка Универсиад в художественной гимнастике. Участница Олимпийских игр 2016 года.
За свою успешную карьеру была награждена Орденом княгини Ольги III ст.
Ранее бывшая биатлонистка сборной Украины восстановила гражданство России.