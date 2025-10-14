«Был риск неврологических последствий». Французская лыжница получила серьезную травму в свой день рождения и пропустит Олимпиаду

Лидер сборной Франции по лыжным гонкам Флора Дольчи вынуждена пропустить зимние Олимпийские игры 2026 года из-за тяжелой травмы.

Во время отдыха 9 октября, когда спортсменка праздновала 26-й день рождения, она попала в аварию на параплане.

В результате падения Дольчи получила перелом позвонка. Уже на следующий день ей сделали срочную операцию. По словам врача сборной Франции Тибо Барба, опасности для жизни нет, но восстановление будет длительным.

«Был риск неврологических последствий. С ней все в порядке, она ходит. Учитывая операцию мы предполагаем, что ей потребуется шесть месяцев, чтобы полностью восстановить свой потенциал», — рассказал Барба.

В прошлом сезоне 26-летняя лыжница заняла 27-е место в общем зачете Кубка мира — лучший результат среди француженок.

Олимпийские игры состоятся в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Хелен Мари Фоссесхольм неожиданно объявила о завершении карьеры в 24 года и ушла в другую сферу.