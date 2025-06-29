Формула-1: Норрис выиграл Гран-при Австрии, Ферстаппен выбыл на первом круге из-за аварии — видео
Ландо Норрис (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)
Состоялся девятый этап Формулы-1 — Гран-при Австрии.
Победителем стал гонщик Макларен Ландо Норрис, для которого эта победа стала третьей в сезоне. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри. В тройку призеров также вошел Шарль Леклер из Феррари.
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен сошел с дистанции уже на первом круге после столкновения с Андреа Кими Антонелли.
Следующий, 12-й этап сезона Формулы 1 2025 года состоится уже через неделю — 6 июля на трассе Сильверстоун в Великобритании.
Ранее сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бэйл встретился с актером Брэдом Питтом на премьере фильма о Формуле-1.