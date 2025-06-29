Победителем стал гонщик Макларен Ландо Норрис, для которого эта победа стала третьей в сезоне. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри. В тройку призеров также вошел Шарль Леклер из Феррари.

Реклама

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен сошел с дистанции уже на первом круге после столкновения с Андреа Кими Антонелли.

Следующий, 12-й этап сезона Формулы 1 2025 года состоится уже через неделю — 6 июля на трассе Сильверстоун в Великобритании.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бэйл встретился с актером Брэдом Питтом на премьере фильма о Формуле-1.