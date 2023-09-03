Ферстаппен на Гран-при Италии установил уникальный рекорд Формулы-1 3 сентября, 18:49 Макс Ферстаппен выиграл 10 гонку подряд (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Состоялся 14 этап Формулы-1 — Гран-при Италии.

Победителем стал нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который выиграл 10 гонку подряд, установив рекорд Формулы-1. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который в 2013 году одержал девять побед подряд.

Видео дня

Второе место на трассе в Монце занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанский гонщик Феррари Карлос Сайнс.



Результаты гонки

Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 364 очка

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 219

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 170

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 164

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 117

6. Шарль Леклер (Феррари) — 111

7. Джордж Рассел (Мерседес) — 109

8. Ландо Норрис (Макларен) — 79

9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 47

10. Пьер Гасли (Альпин) — 37

11. Оскар Пиастри (Макларен) — 36

12. Эстебан Окон (Альпин) — 36

13. Алекс Албон (Уильямс) — 21

14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 6

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 3

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2

19. Логан Сарджент (Уильямс) — 0

20. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0

21. Лиам Лоусон (Альфа Таури) — 0

22. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) — 0

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 583 очка

2. Мерседес — 273

3. Феррари — 228

4. Астон Мартин — 217

5. Макларен — 115

6. Альпин — 73

7. Уильямс — 21

8. Хаас — 11

9. Альфа Ромео — 10

10. Альфа Таури — 3

Ранее сообщалось, что умер легендарный кот Формулино, который был VIP-персоной на Гран-при Формулы-1.

