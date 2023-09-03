Ферстаппен на Гран-при Италии установил уникальный рекорд Формулы-1
Макс Ферстаппен выиграл 10 гонку подряд (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Состоялся 14 этап Формулы-1 — Гран-при Италии.
Победителем стал нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который выиграл 10 гонку подряд, установив рекорд Формулы-1. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который в 2013 году одержал девять побед подряд.
Второе место на трассе в Монце занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанский гонщик Феррари Карлос Сайнс.
Результаты гонки
Личный зачет
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 364 очка
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 219
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 170
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 164
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 117
6. Шарль Леклер (Феррари) — 111
7. Джордж Рассел (Мерседес) — 109
8. Ландо Норрис (Макларен) — 79
9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 47
10. Пьер Гасли (Альпин) — 37
11. Оскар Пиастри (Макларен) — 36
12. Эстебан Окон (Альпин) — 36
13. Алекс Албон (Уильямс) — 21
14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9
15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 6
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4
17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 3
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2
19. Логан Сарджент (Уильямс) — 0
20. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0
21. Лиам Лоусон (Альфа Таури) — 0
22. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) — 0
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 583 очка
2. Мерседес — 273
3. Феррари — 228
4. Астон Мартин — 217
5. Макларен — 115
6. Альпин — 73
7. Уильямс — 21
8. Хаас — 11
9. Альфа Ромео — 10
10. Альфа Таури — 3
Ранее сообщалось, что умер легендарный кот Формулино, который был VIP-персоной на Гран-при Формулы-1.