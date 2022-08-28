Формула-1. Определился победитель Гран-при Бельгии 28 августа, 20:40 Ферстаппен выиграл третий Гран-при подряд (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Нидерландский пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа Формулы-1 в Бельгии.

Ферстаппен сумел прийти к финишу первым, несмотря на то, что стартовал с 14-й позиции. Это уже третья победа Ферстаппена подряд.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес, тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из Феррари.

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Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 44 круга

2. Серхио Перес (Ред Булл) +17,841

3. Карлос Сайнс (Феррари) +26,886

4. Джордж Рассел (Мерседес)+29,140

5. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.13,256

6. Шарль Леклер (Феррари) +1.14,936

7. Эстебан Окон (Альпин) +1.15,640

8. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1.18,107

9. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.32,181

10. Алекс Албон (Уильямс) +1.41,900

11. Ланс Стролл (Астон Мартин)+1.43,078

12. Ландо Норрис (Макларен) +1.44,739

13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.45,217

14. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1.46,252

15. Даниэль Рикардо (Макларен) +1.47,163

16. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг

17. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг

18. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

Сошли:

Валттери Боттас (Альфа Ромео)

Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 284 очка

2. Серхио Перес (Ред Булл) – 191

3. Шарль Леклер (Феррари) – 186

4. Карлос Сайнс (Феррари) – 171

5. Джордж Рассел (Мерседес) – 170

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 146

7. Лэндо Норрис (Макларен) – 76

8. Эстебан Окон (Альпин) – 64

9. Фернандо Алонсо (Альпин) – 51

10. Валттеры Боттас (Альфа Ромео) – 46

11. Кевин Магнуссен (Хаас) – 22

12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 20

13. Даниэль Риккардо (Макларен) – 19

14. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 18

15. Мик Шумахер (Хаас) – 12

16. Юки Цунода (Альфа Тауры) – 11

17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – 5

18. Алекс Албон (Уильямс) – 4

19. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 4

20. Николас Латифи (Уильямс) – 0

21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) – 0

Кубок конструкторов:

1. Ред Булл – 475 очков

2. Феррари – 357

3. Мерседес – 316

4. Альпин – 115

5. Макларен – 95

6. Альфа Ромео – 51

7. Хаас – 34

8. Альфа Тауры – 29

9. Астон Мартин – 24

10. Уильямс – 4

Ранее президент Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что у России в будущем нет возможности проводить этапы королевских автогонок.



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