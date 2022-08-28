Формула-1. Определился победитель Гран-при Бельгии
Ферстаппен выиграл третий Гран-при подряд (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Нидерландский пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа Формулы-1 в Бельгии.
Ферстаппен сумел прийти к финишу первым, несмотря на то, что стартовал с 14-й позиции. Это уже третья победа Ферстаппена подряд.
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес, тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из Феррари.
Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 44 круга
2. Серхио Перес (Ред Булл) +17,841
3. Карлос Сайнс (Феррари) +26,886
4. Джордж Рассел (Мерседес)+29,140
5. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.13,256
6. Шарль Леклер (Феррари) +1.14,936
7. Эстебан Окон (Альпин) +1.15,640
8. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1.18,107
9. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.32,181
10. Алекс Албон (Уильямс) +1.41,900
11. Ланс Стролл (Астон Мартин)+1.43,078
12. Ландо Норрис (Макларен) +1.44,739
13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.45,217
14. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1.46,252
15. Даниэль Рикардо (Макларен) +1.47,163
16. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг
17. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг
18. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг
Сошли:
Валттери Боттас (Альфа Ромео)
Льюис Хэмилтон (Мерседес)
Личный зачет:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 284 очка
2. Серхио Перес (Ред Булл) – 191
3. Шарль Леклер (Феррари) – 186
4. Карлос Сайнс (Феррари) – 171
5. Джордж Рассел (Мерседес) – 170
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 146
7. Лэндо Норрис (Макларен) – 76
8. Эстебан Окон (Альпин) – 64
9. Фернандо Алонсо (Альпин) – 51
10. Валттеры Боттас (Альфа Ромео) – 46
11. Кевин Магнуссен (Хаас) – 22
12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 20
13. Даниэль Риккардо (Макларен) – 19
14. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 18
15. Мик Шумахер (Хаас) – 12
16. Юки Цунода (Альфа Тауры) – 11
17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – 5
18. Алекс Албон (Уильямс) – 4
19. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 4
20. Николас Латифи (Уильямс) – 0
21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) – 0
Кубок конструкторов:
1. Ред Булл – 475 очков
2. Феррари – 357
3. Мерседес – 316
4. Альпин – 115
5. Макларен – 95
6. Альфа Ромео – 51
7. Хаас – 34
8. Альфа Тауры – 29
9. Астон Мартин – 24
10. Уильямс – 4
Ранее президент Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что у России в будущем нет возможности проводить этапы королевских автогонок.
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