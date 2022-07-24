Формула-1. Определился победитель Гран-при Франции
Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)
Во Франции состоялся 12-й этап сезона Формулы-1.
Победу в гонке одержал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.
Вторым финишировал британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а третьим стал его земляк и партнер по команде Джордж Рассел.
Результаты гонки:
Личный зачет:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 233 очка
2. Шарль Леклер (Феррари) — 170
3. Серхио Перес (Ред Булл) — 163
4. Карлос Сайнс (Феррари) — 144
5. Джордж Рассел (Мерседес) — 143
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 127
7. Ландо Норрис (Макларес) — 70
8. Эстебан Окон (Альпин) — 56
9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 37
11. Кевин Магнуссен (Хаос) — 22
12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 19
13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15
15. Мик Шумахер (Хаос) — 12
16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 4
19. Алекс Албон (Уильямс) — 3
20. Николас Латифи (Уильямс) — 0
21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0
Кубок констуркторов:
1. Ред Булл — 396 очков
2. Феррари — 314
3. Мерседес — 270
4. Альпин — 93
5. Макларен — 89
6. Альфа Ромео — 51
7. Хаас — 34
8. Альфа Таури — 27
9. Астон Мартин — 19
10. Уильямс — 3
На предварительном этапе Гран-при Австрии выиграл гонщик Феррари Шарль Леклер.
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