Формула-1. Определился победитель Гран-при Франции

24 июля, 19:09
Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Во Франции состоялся 12-й этап сезона Формулы-1.

Победу в гонке одержал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

Вторым финишировал британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а третьим стал его земляк и партнер по команде Джордж Рассел.

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Результаты гонки:

https://twitter.com/F1/status/1551218601843216384

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 233 очка

2. Шарль Леклер (Феррари) — 170

3. Серхио Перес (Ред Булл) — 163

4. Карлос Сайнс (Феррари) — 144

5. Джордж Рассел (Мерседес) — 143

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 127

7. Ландо Норрис (Макларес) — 70

8. Эстебан Окон (Альпин) — 56

9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46

10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 37

11. Кевин Магнуссен (Хаос) — 22

12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 19

13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15

15. Мик Шумахер (Хаос) — 12

16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11

17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5

18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 4

19. Алекс Албон (Уильямс) — 3

20. Николас Латифи (Уильямс) — 0

21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0

Кубок констуркторов:

1. Ред Булл — 396 очков

2. Феррари — 314

3. Мерседес — 270

4. Альпин — 93

5. Макларен — 89

6. Альфа Ромео — 51

7. Хаас — 34

8. Альфа Таури — 27

9. Астон Мартин — 19

10. Уильямс — 3

На предварительном этапе Гран-при Австрии выиграл гонщик Феррари Шарль Леклер.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Формула-1 Макс Ферстаппен

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