Формула-1. Определился победитель Гран-при Франции 24 июля, 19:09 Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Во Франции состоялся 12-й этап сезона Формулы-1.

Победу в гонке одержал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

Вторым финишировал британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а третьим стал его земляк и партнер по команде Джордж Рассел.

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Результаты гонки:

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 233 очка

2. Шарль Леклер (Феррари) — 170



3. Серхио Перес (Ред Булл) — 163



4. Карлос Сайнс (Феррари) — 144



5. Джордж Рассел (Мерседес) — 143



6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 127



7. Ландо Норрис (Макларес) — 70



8. Эстебан Окон (Альпин) — 56



9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46



10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 37



11. Кевин Магнуссен (Хаос) — 22



12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 19



13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16



14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15



15. Мик Шумахер (Хаос) — 12



16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11

17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5



18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 4



19. Алекс Албон (Уильямс) — 3



20. Николас Латифи (Уильямс) — 0



21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0

Кубок констуркторов:

1. Ред Булл — 396 очков



2. Феррари — 314



3. Мерседес — 270



4. Альпин — 93



5. Макларен — 89



6. Альфа Ромео — 51



7. Хаас — 34



8. Альфа Таури — 27



9. Астон Мартин — 19



10. Уильямс — 3



На предварительном этапе Гран-при Австрии выиграл гонщик Феррари Шарль Леклер.

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