Лидер сезона Формулы-1 выиграл четвертую гонку кряду
Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Нидерландский пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем 15-го этапа Формулы-1 — Гран-при Нидерландов.
Для Ферстаппена, который лидирует в личном зачете, победа на домашнем Гран-при стала четвертой подряд и десятой в сезоне.
Вторым финишировал пилот Мерседеса Джордж Рассел, а тройку лидеров замкнул гонщик Феррари Шарль Леклер.
Ферстаппен укрепил лидерство в личном зачете, опережая Шарля Леклера и Серхио Переса на 108 очков.
Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 72 круга
2. Джордж Рассел (Мерседес) +4,071
3. Шарль Леклер (Феррари) +10,929
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +13,016
5. Серхио Перес (Ред Булл) +18,168
6. Фернандо Алонсо (Альпин) +18,754
7. Ландо Норрис (Макларен) +19,306
8. Карлос Сайнс (Феррари) +20,916
9. Эстебан Окон (Альпин) +21,117
10. Ланс Стролл (Астон Мартин) +22,459
11. Пьер Гасли (Альфа Таури) +27,009
12. Алекс Албон (Уильямс) +30,390
13. Мик Шумахер (Хаос) +32,995
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +36,007
15. Кевин Магнуссен (Хаас) +36,869
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +37,320
17. Даниэль Рикардо (Макларен) +37,764
18. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг
Сошли:
Валттери Боттас (Альфа Ромео)
Юки Цунода (Альфа Таури)
Личный зачет:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 310 очков
2. Шарль Леклер (Феррари) - 201
3. Серхио Перес (Ред Булл) - 201
4. Джордж Рассел (Мерседес) - 188
5. Карлос Сайнс (Феррари) - 175
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 158
7. Лэндо Норрис (Макларен) - 82
8. Эстебан Окон (Альпин) — 66
9. Фернандо Алонсо (Альпин) — 59
10. Валттеры Боттас (Альфа Ромео) — 46
11. Кевин Магнуссен (Хаас) — 22
12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 20
13. Даниэль Риккардо (Макларен) - 19
14. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 18
15. Мик Шумахер (Хаос) — 12
16. Юки Цунода (Альфа Таури) - 11
17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
18. Ланс Стролл (Астон Мартин) - 5
19. Алекс Албон (Уильямс) — 4
20. Николас Латифи (Уильямс) - 0
21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0
Кубок конструкторов:
1. Ред Булл – 511 очков
2. Феррари – 376
3. Мерседес - 346
4. Альпин — 125
5. Макларен - 101
6. Альфа Ромео — 51
7. Хаас — 34
8. Альфа Тауры- 29
9. Астон Мартин - 25
10. Уильямс - 4
На прошлой неделе Ферстаппен победиил на Гран-при Бельгии.
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