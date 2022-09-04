Лидер сезона Формулы-1 выиграл четвертую гонку кряду 4 сентября, 19:42 Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Нидерландский пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем 15-го этапа Формулы-1 — Гран-при Нидерландов.

Для Ферстаппена, который лидирует в личном зачете, победа на домашнем Гран-при стала четвертой подряд и десятой в сезоне.

Вторым финишировал пилот Мерседеса Джордж Рассел, а тройку лидеров замкнул гонщик Феррари Шарль Леклер.

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Ферстаппен укрепил лидерство в личном зачете, опережая Шарля Леклера и Серхио Переса на 108 очков.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 72 круга

2. Джордж Рассел (Мерседес) +4,071

3. Шарль Леклер (Феррари) +10,929

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +13,016

5. Серхио Перес (Ред Булл) +18,168

6. Фернандо Алонсо (Альпин) +18,754

7. Ландо Норрис (Макларен) +19,306

8. Карлос Сайнс (Феррари) +20,916

9. Эстебан Окон (Альпин) +21,117

10. Ланс Стролл (Астон Мартин) +22,459

11. Пьер Гасли (Альфа Таури) +27,009

12. Алекс Албон (Уильямс) +30,390

13. Мик Шумахер (Хаос) +32,995

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +36,007

15. Кевин Магнуссен (Хаас) +36,869

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +37,320

17. Даниэль Рикардо (Макларен) +37,764

18. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

Сошли:

Валттери Боттас (Альфа Ромео)

Юки Цунода (Альфа Таури)

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 310 очков

2. Шарль Леклер (Феррари) - 201

3. Серхио Перес (Ред Булл) - 201

4. Джордж Рассел (Мерседес) - 188

5. Карлос Сайнс (Феррари) - 175

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 158

7. Лэндо Норрис (Макларен) - 82

8. Эстебан Окон (Альпин) — 66

9. Фернандо Алонсо (Альпин) — 59

10. Валттеры Боттас (Альфа Ромео) — 46

11. Кевин Магнуссен (Хаас) — 22

12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 20

13. Даниэль Риккардо (Макларен) - 19

14. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 18

15. Мик Шумахер (Хаос) — 12

16. Юки Цунода (Альфа Таури) - 11

17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5

18. Ланс Стролл (Астон Мартин) - 5

19. Алекс Албон (Уильямс) — 4

20. Николас Латифи (Уильямс) - 0

21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0

Кубок конструкторов:

1. Ред Булл – 511 очков

2. Феррари – 376

3. Мерседес - 346

4. Альпин — 125

5. Макларен - 101

6. Альфа Ромео — 51

7. Хаас — 34

8. Альфа Тауры- 29

9. Астон Мартин - 25

10. Уильямс - 4

На прошлой неделе Ферстаппен победиил на Гран-при Бельгии.

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