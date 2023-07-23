Формула-1. Ферстаппен принес Ред Буллу историческую победу на Гран-при Венгрии 23 июля, 18:20 Макс Ферстаппен принес Ред Буллу 12 победу подряд (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Нидерландский пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Формулы-1 в Венгрии.

Вслед за Ферстаппеном финишировал британец Ландо Норрис из Макларена, а третьим стал партнер нидерландца по Ред Буллу мексиканец Серхио Перес.

Победа Ферстаппена позволил его команда стать сильнейшей 12 раз подряд, превзойдя легендарный рекорд Макларена 1988 года.

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Резлуьтаты гонки

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 70 кругов

2. Ландо Норрис (Макларен) +33,731

3. Серхио Перес (Ред Булл) +37,603

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +39,134

5. Оскар Пиастри (Макларен) +1.02,572

6. Джордж Рассел (Мерседес) +1.05,825

7. Шарль Леклер (Феррари) +1.10,317

8. Карлос Сайнс (Феррари) +1.11,073

9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.15,709

10. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг

11. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг

12. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1 круг

13. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) +1 круг

14. Нико Хюлькенберг (Хаас) +1 круг

15. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1 коло

17. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг

Сошли:

Логан Сарджент (Уильямс)

Эстебан Окон (Альпин)

Пьер Гасли (Альпин)

Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 281 очко

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 171

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 139

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 133

5. Джордж Рассел (Мерседес) — 90

6. Карлос Сайнс (Феррари) — 87

7. Шарль Леклер (Феррари) — 80

8. Ландо Норрис (Макларен) — 60

9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 45

10. Эстебан Окон (Альпин) — 31

11. Оскар Пиастри (Макларен) — 27

12. Пьер Гасли (Альпин) — 16

13. Алекс Албон (Уильямс) — 11

14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2

19. Логан Сарджент (Уильямс) — 0

20. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0

21. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) — 0

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 452 очка

2. Мерседес — 223

3. Астон Мартин — 184

4. Феррари — 167

5. Макларен — 87

6. Альпин — 47

7. Уильямс — 11

8. Хаас — 11

9. Альфа Ромео — 9

10. Альфа Таури — 2

Перед этим Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании.