Формула-1. Вторую гонку кряду выиграл пилот Феррари 10 июля, 18:16 Леклер вышел на второе место в личном зачете чемпионата Формулы-1 (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

После победы гонщика Феррари Карлоса Сайнса на британском этапе неделей ранее Гран-при Австрии выиграл его партнер по команде Шарль Леклер.



Монегаск опередил действующего чемпиона мира и лидера текущего сезона Макса Ферстаппена из Ред Булл, который занял второе место.

Третьим пришел пилот Мерседес Льюис Хэмилтон, который воспользовался сходом Сайнса с дистанции за 13 кругов до финиша.

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Успех Леклера позволил ему опередить пилота Ред Булл Серхио Переса и выйти на второе место в личном зачете с отставанием в 38 очков от Ферстаппена.

Результаты Гран-при Австрии:

1. Шарль Леклер ( Феррари) — 71 круг

Феррари) — 71 круг 2. Макс Ферстаппен ( Ред Булл) +1,532

Ред Булл) +1,532 3. Льюис Хэмилтон ( Мерседес) +41,217

Мерседес) +41,217 4. Джордж Расселл ( Мерседес) +58,972

Мерседес) +58,972 5. Эстебан Окон ( Альпин) +1.08,436

Альпин) +1.08,436 6. Мик Шумахер ( Хаас) +1 круг

Хаас) +1 круг 7. Ландо Норрис ( Макларен) +1 круг

Макларен) +1 круг 8. Кевин Магнуссен ( Хаас) +1 круг

Хаас) +1 круг 9. Даниэль Риккардо ( Макларен) +1 круг

Макларен) +1 круг 10. Фернандо Алонсо ( Альпин) +1 круг

Альпин) +1 круг 11. Валттери Боттас ( Альфа Ромео) +1 круг

Альфа Ромео) +1 круг 12. Алекс Албон ( Уильямс) +1 круг

Уильямс) +1 круг 13. Ланс Стролл ( Астон Мартин) +1 круг

Астон Мартин) +1 круг 14. Чжоу Гуаньюй ( Альфа Ромео) +1 круг

Альфа Ромео) +1 круг 15. Пьер Гасли ( Альфа Таури) +1 круг

Альфа Таури) +1 круг 16. Себастьян Феттель ( Астон Мартин) +1 круг

Астон Мартин) +1 круг 17. Юки Цунода ( Альфа Таури) +1 круг

Сошли с дистанции:

Карлос Сайнс ( Феррари)

Феррари) Николас Латифи ( Уильямс)

Уильямс) Серхио Перес ( Ред Булл)

Личный зачет Формулы-1:

1. Макс Ферстаппен ( Ред Булл) — 208 очков

Ред Булл) — 208 очков 2. Шарль Леклер ( Феррари) — 170

Феррари) — 170 3. Серхио Перес ( Ред Булл) — 151

Ред Булл) — 151 4. Карлос Сайнс ( Феррари) — 133

Феррари) — 133 5. Джордж Расселл ( Мерседес) — 128

Мерседес) — 128 6. Льюис Хэмилтон ( Мерседес) — 109

Мерседес) — 109 7. Ландо Норрис ( Макларен) — 64

Макларен) — 64 8. Эстебан Окон ( Альпин) — 52

Альпин) — 52 9. Валттери Боттас ( Альфа Ромео) — 46

Альфа Ромео) — 46 10. Фернандо Алонсо ( Альпин) — 29

Альпин) — 29 11. Кевин Магнуссен ( Хаас) — 22

Хаас) — 22 12. Даниэль Риккардо ( Макларен) — 17

Макларен) — 17 13. Пьер Гасли ( Альфа Таури) — 16

Альфа Таури) — 16 14. Себастьян Феттель ( Астон Мартин) — 15

Астон Мартин) — 15 15. Мик Шумахер ( Хаас) — 12

Хаас) — 12 16. Юки Цунода ( Альфа Таури) — 11

Альфа Таури) — 11 17. Чжоу Гуаньюй ( Альфа Ромео) — 5

Альфа Ромео) — 5 18. Алекс Албон ( Уильямс) — 3

Уильямс) — 3 19. Ланс Стролл ( Астон Мартин) — 3

Астон Мартин) — 3 20. Николас Латифи ( Уильямс) — 0

Уильямс) — 0 21. Нико Хюлькенберг ( Астон Мартин) — 0

Кубок конструкторов ( командный зачет):

1. Ред Булл — 359 очков

2. Феррари — 303

3. Мерседес — 237

4. Макларен — 81

5. Альпин — 81

6. Альфа Ромео — 51

7. Хаас — 34

8. Альфа Таури — 27

9. Астон Мартин — 18

10. Уильямс — 3

Перед Гран-при Великобритании этап Формулы-1 в Канаде выиграл Ферстаппен.

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