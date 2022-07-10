Формула-1. Вторую гонку кряду выиграл пилот Феррари
Леклер вышел на второе место в личном зачете чемпионата Формулы-1 (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
После победы гонщика Феррари Карлоса Сайнса на британском этапе неделей ранее Гран-при Австрии выиграл его партнер по команде Шарль Леклер.
Монегаск опередил действующего чемпиона мира и лидера текущего сезона Макса Ферстаппена из Ред Булл, который занял второе место.
Третьим пришел пилот Мерседес Льюис Хэмилтон, который воспользовался сходом Сайнса с дистанции за 13 кругов до финиша.
Успех Леклера позволил ему опередить пилота Ред Булл Серхио Переса и выйти на второе место в личном зачете с отставанием в 38 очков от Ферстаппена.
Результаты Гран-при Австрии:
- 1. Шарль Леклер (Феррари) — 71 круг
- 2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,532
- 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +41,217
- 4. Джордж Расселл (Мерседес) +58,972
- 5. Эстебан Окон (Альпин) +1.08,436
- 6. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг
- 7. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
- 8. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг
- 9. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
- 10. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
- 11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1 круг
- 12. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
- 13. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
- 14. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1 круг
- 15. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1 круг
- 16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
- 17. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
Сошли с дистанции:
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Николас Латифи (Уильямс)
- Серхио Перес (Ред Булл)
Личный зачет Формулы-1:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 208 очков
- 2. Шарль Леклер (Феррари) — 170
- 3. Серхио Перес (Ред Булл) — 151
- 4. Карлос Сайнс (Феррари) — 133
- 5. Джордж Расселл (Мерседес) — 128
- 6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 109
- 7. Ландо Норрис (Макларен) — 64
- 8. Эстебан Окон (Альпин) — 52
- 9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
- 10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 29
- 11. Кевин Магнуссен (Хаас) — 22
- 12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 17
- 13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16
- 14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15
- 15. Мик Шумахер (Хаас) — 12
- 16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
- 17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
- 18. Алекс Албон (Уильямс) — 3
- 19. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 3
- 20. Николас Латифи (Уильямс) — 0
- 21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0
Кубок конструкторов (командный зачет):
- 1. Ред Булл — 359 очков
- 2. Феррари — 303
- 3. Мерседес — 237
- 4. Макларен — 81
- 5. Альпин — 81
- 6. Альфа Ромео — 51
- 7. Хаас — 34
- 8. Альфа Таури — 27
- 9. Астон Мартин — 18
- 10. Уильямс — 3
Перед Гран-при Великобритании этап Формулы-1 в Канаде выиграл Ферстаппен.
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