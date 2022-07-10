Формула-1. Вторую гонку кряду выиграл пилот Феррари

10 июля, 18:16
Леклер вышел на второе место в личном зачете чемпионата Формулы-1 (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Леклер вышел на второе место в личном зачете чемпионата Формулы-1 (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

После победы гонщика Феррари Карлоса Сайнса на британском этапе неделей ранее Гран-при Австрии выиграл его партнер по команде Шарль Леклер.

Монегаск опередил действующего чемпиона мира и лидера текущего сезона Макса Ферстаппена из Ред Булл, который занял второе место.

Третьим пришел пилот Мерседес Льюис Хэмилтон, который воспользовался сходом Сайнса с дистанции за 13 кругов до финиша.

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Успех Леклера позволил ему опередить пилота Ред Булл Серхио Переса и выйти на второе место в личном зачете с отставанием в 38 очков от Ферстаппена.

Результаты Гран-при Австрии:

  • 1. Шарль Леклер (Феррари) — 71 круг
  • 2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,532
  • 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +41,217
  • 4. Джордж Расселл (Мерседес) +58,972
  • 5. Эстебан Окон (Альпин) +1.08,436
  • 6. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг
  • 7. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
  • 8. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг
  • 9. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
  • 11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1 круг
  • 12. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
  • 13. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
  • 14. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1 круг
  • 15. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1 круг
  • 16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
  • 17. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

Сошли с дистанции:

  • Карлос Сайнс (Феррари)
  • Николас Латифи (Уильямс)
  • Серхио Перес (Ред Булл)

Личный зачет Формулы-1:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 208 очков
  • 2. Шарль Леклер (Феррари) — 170
  • 3. Серхио Перес (Ред Булл) — 151
  • 4. Карлос Сайнс (Феррари) — 133
  • 5. Джордж Расселл (Мерседес) — 128
  • 6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 109
  • 7. Ландо Норрис (Макларен) — 64
  • 8. Эстебан Окон (Альпин) — 52
  • 9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 29
  • 11. Кевин Магнуссен (Хаас) — 22
  • 12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 17
  • 13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16
  • 14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15
  • 15. Мик Шумахер (Хаас) — 12
  • 16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
  • 17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
  • 18. Алекс Албон (Уильямс) — 3
  • 19. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 3
  • 20. Николас Латифи (Уильямс) — 0
  • 21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0

Кубок конструкторов (командный зачет):

  • 1. Ред Булл — 359 очков
  • 2. Феррари — 303
  • 3. Мерседес — 237
  • 4. Макларен — 81
  • 5. Альпин — 81
  • 6. Альфа Ромео — 51
  • 7. Хаас — 34
  • 8. Альфа Таури — 27
  • 9. Астон Мартин — 18
  • 10. Уильямс — 3

Перед Гран-при Великобритании этап Формулы-1 в Канаде выиграл Ферстаппен.

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Теги:   Формула-1 Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Льюис Хэмилтон Феррари Мерседес Автоспорт Ред Булл Макс Ферстаппен Макларен

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