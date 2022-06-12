Формула-1. Определился победитель Гран-при Азербайджана 12 июня, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Макс Ферстаппен выиграл гонку в Баку (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Состоялся восьмой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.

Победителем гонки стал нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который продолжает лидировать в общем зачете.

Вторым финишировал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

Видео дня

Третье место занял гонщик Мерседеса Джордж Рассел.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 51 круг

2. Серхио Перес (Ред Булл) +20,823

3. Джордж Рассел (Мерседес) +45,995

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.11,679

5. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.17,299

6. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1.24,099

7. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.28,596

8. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.32,207

9. Ландо Норрис (Макларен) +1.32,556

10. Эстебан Окон (Альпин) +1.48,184

11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1 круг

12. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг

13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

14. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг

15. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

Сошли:

Ланс Стролл (Астон Мартин)

Кевин Магнуссен (Хаас)

Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

Шарль Леклер (Феррари)

Карлос Сайнс (Феррари)

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 150 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) - 129

3. Шарль Леклер (Феррари) - 116

4. Джордж Рассел (Мерседес) - 99

5. Карлос Сайнс (Феррари) - 83

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 62

7. Ландо Норрис (Макларен) - 50

8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 40

9. Эстебан Окон (Альпин) - 31

10. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 16

11. Фернандо Алонсо (Альпин) - 16

12. Кевин Магнуссен (Хаас) - 15

13. Даниэль Риккардо (Макларен) - 15

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 13

15. Юки Цунода (Альфа Таури) - 11

16. Алекс Албон (Уильямс) - 3

17. Ланс Стролл (Астон Мартин) - 2

18. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) - 1

19. Мик Шумахер (Хаас) - 0

20. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0

21. Николас Латифи (Уильямс) - 0

Кубок конструкторов:

1. Ред Булл – 279 очков

2. Феррари – 199

3. Мерседес - 161

4. Макларен - 65

5. Альпин - 47

6. Альфа Ромео - 41

7. Альфа Таури – 27

8. Астон Мартин - 15

9. Хаас - 15

10. Уильямс - 3

Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла действовавший до 2025 года контракт на проведение Гран-при России .



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.