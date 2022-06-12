Формула-1. Определился победитель Гран-при Азербайджана

12 июня, 16:10
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Макс Ферстаппен выиграл гонку в Баку (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Макс Ферстаппен выиграл гонку в Баку (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Состоялся восьмой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.

Победителем гонки стал нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который продолжает лидировать в общем зачете.

Вторым финишировал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

Видео дня

Третье место занял гонщик Мерседеса Джордж Рассел.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 51 круг
2. Серхио Перес (Ред Булл) +20,823
3. Джордж Рассел (Мерседес) +45,995
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.11,679
5. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.17,299
6. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1.24,099
7. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.28,596
8. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.32,207
9. Ландо Норрис (Макларен) +1.32,556
10. Эстебан Окон льпин) +1.48,184
11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1 круг
12. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
14. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг
15. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

Сошли:

Ланс Стролл (Астон Мартин)
Кевин Магнуссен (Хаас)
Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
Шарль Леклер (Феррари)
Карлос Сайнс (Феррари)

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Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 150 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) - 129
3. Шарль Леклер (Феррари) - 116
4. Джордж Рассел (Мерседес) - 99
5. Карлос Сайнс (Феррари) - 83
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 62
7. Ландо Норрис (Макларен) - 50
8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 40
9. Эстебан Окон (Альпин) - 31
10. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 16
11. Фернандо Алонсо (Альпин) - 16
12. Кевин Магнуссен (Хаас) - 15
13. Даниэль Риккардо (Макларен) - 15
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 13
15. Юки Цунода (Альфа Таури) - 11
16. Алекс Албон (Уильямс) - 3
17. Ланс Стролл (Астон Мартин) - 2
18. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) - 1
19. Мик Шумахер (Хаас) - 0
20. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0
21. Николас Латифи (Уильямс) - 0

Кубок конструкторов:

1. Ред Булл – 279 очков
2. Феррари – 199
3. Мерседес - 161
4. Макларен - 65
5. Альпин - 47
6. Альфа Ромео - 41
7. Альфа Таури – 27
8. Астон Мартин - 15
9. Хаас - 15
10. Уильямс - 3

Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла действовавший до 2025 года контракт на проведение Гран-при России .

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Теги:   Формула-1 Азербайджан

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