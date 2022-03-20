Определился победитель первого этапа нового сезона Формулы-1

20 марта, 20:47
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Шарль Леклер (Фото:Формула-1 via Twitter)

Шарль Леклер (Фото:Формула-1 via Twitter)

Состоялся первый этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Победителем первого этапа стал монегаскский пилот Феррари Шарль Леклер.

Второе место занял партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс, а тройку лидеров замкнул британец Льюис Хэмилтон.

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Действующий чемпион нидерланский гонщик Макс Ферстаппен большую часть гонки шел вторым, но за несколько кругов до конца сошел с дистанции по техническим причинам.

Результаты гонки

Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла контракт на проведение Гран-при России, действовавший до 2025 года.

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Теги:   Формула-1 Льюис Хэмилтон Бахрейн

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