Формула-1. Определился победитель Гран-при Эмилии-Романьи
Макс Ферстаппен выиграл вторую гонку в сезоне (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Завершился четвертый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи.
Победителем гонки стал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лидеров замкнул британец Ландо Норрис из Макларена.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон занял только 13-е место.
Результаты гонки
Личный зачет
1. Шарль Леклер (Феррари) — 86 очков
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 59
3. Серхио Перес (Ред Булл) — 54
4. Джордж Рассел (Мерседес) — 49
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 38
6. Ландо Норрис (Макларен) — 35
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 28
8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 24
9. Эстебан Окон (Альпин) — 20
10. Кевин Магнуссен (Хаас) — 15
11. Даниэль Риккардо (Макларен) — 11
12. Юки Цунода (Альфа Таури) — 10
13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 6
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 4
14. Фернандо Алонсо (Альпин) — 2
15. Алекс Албон (Уильямс) — 1
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 1
17. Мик Шумахер (Хаас) — 0
18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 0
19. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0
21. Николас Латифи (Уильямс) — 0
Кубок констуркторов
1. Феррари — 124 очков
2. Ред Булл — 113
3. Мерседес — 77
4. Макларен — 46
5. Альфа Ромео — 25
6. Альпин — 22
7. Альфа Таури — 16
8. Хаас — 15
9. Астон Мартин — 5
10. Уильямс — 1
Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла действовавший до 2025 года контракт на проведение Гран-при России.
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