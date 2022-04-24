Формула-1. Определился победитель Гран-при Эмилии-Романьи 24 апреля, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Макс Ферстаппен выиграл вторую гонку в сезоне (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Завершился четвертый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи.

Победителем гонки стал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лидеров замкнул британец Ландо Норрис из Макларена.

Видео дня

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон занял только 13-е место.

Результаты гонки

Личный зачет

1. Шарль Леклер (Феррари) — 86 очков

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 59

3. Серхио Перес (Ред Булл) — 54

4. Джордж Рассел (Мерседес) — 49

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 38

6. Ландо Норрис (Макларен) — 35

7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 28

8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 24

9. Эстебан Окон (Альпин) — 20

10. Кевин Магнуссен (Хаас) — 15

11. Даниэль Риккардо (Макларен) — 11

12. Юки Цунода (Альфа Таури) — 10

13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 6

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 4

14. Фернандо Алонсо (Альпин) — 2

15. Алекс Албон (Уильямс) — 1

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 1

17. Мик Шумахер (Хаас) — 0

18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 0

19. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0

21. Николас Латифи (Уильямс) — 0

Кубок констуркторов

1. Феррари — 124 очков

2. Ред Булл — 113

3. Мерседес — 77

4. Макларен — 46

5. Альфа Ромео — 25

6. Альпин — 22

7. Альфа Таури — 16

8. Хаас — 15

9. Астон Мартин — 5

10. Уильямс — 1

Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла действовавший до 2025 года контракт на проведение Гран-при России.



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